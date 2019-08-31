В Пензе военнослужащая Росгвардии пришла на помощь двум пенсионерам во время пожара

Одними из очевидцев происшествия стали военнослужащая Управления Росгвардии по Пензенской области ефрейтор Елена Шадчнева и ее знакомый, которые сразу же позвонили в службу спасения и сами отправились на выручку жильцам дома.

По сообщению пресс-службы Росгвардии, в горящем доме находились двое граждан – из-за шока они не могли самостоятельно выбраться на улицу. Молодые люди вывели из дома глухонемую женщину и ее сына. Оба пенсионера не пострадали.

«Пожарный расчет прибыл в течение нескольких минут, возгорание было локализовано. К счастью, обошлось без жертв», - рассказала Елена.

За проявленную бдительность и решительные действия на пожаре начальником Управления Росгвардии по Пензенской области решается вопрос о поощрении молодых людей.