Модернизация, современные технологии

«Один из главных вопросов, которые мы сегодня будем обсуждать – это повышение производительности труда и методов, за счет которых можно достичь этой цели, - обратился глава региона к членам региональной Ассоциации промышленников. – Конечно, у каждого предприятия есть свои особенности, но общие принципы работы подходят для всех. Это модернизация производства, использование современных технологий, максимальная оптимизация процесса».

- В нашем регионе уже есть предприятия, которые уже давно занимаются этим вопросом, - добавил он. – Так, руководство АО «Визит» уделяет большое внимание бережливому управлению, благодаря чему открываются новые возможности для развития.

управление технологическим процессомФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Председатель совета директоров компании Евгений Голяев рассказал об уже проведенной и планируемой модернизации производства. За 1-е полугодие 2019 года в основной капитал было вложено инвестиций на сумму около 72 млн. рублей. Было приобретено новое оборудование. До конца года планируется вложение еще 122 миллионов рублей.

Участники заседания осмотрели также завод компании «ФомЛайн» по производству пенополиуретана, который недавно открыт в Кузнецке.

«Это самое крупное и современное предприятие данного профиля в РФ, - подчеркнул Иван Белозерцев. – Созданы все условия для работы, максимально эффективно организован процесс производства – на месте, где была заброшенная невостребованная площадка, появился завод с хорошими перспективами для дальнейшего развития. Инвестиции на первом этапе составили около 2 миллиардов рублей».

«Внедрение принципов бережливого производства, грамотная организация производственного процесса, повышение производительности труда сотрудников и рост заработной платы должны стать главными задачами для руководителей предприятий пензенского региона»,- резюмировал губернатор.