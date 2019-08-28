Тушите свет… на улице Московской

Желающих мутить воду хватает в каждом регионе. И в обстановке нарастающего экономического кризиса и грядущих выборов то здесь, то там всплывают материалы с громкими заголовками, «обличающие» различные деяния региональных организаций. Но зачастую в погоне за читаемостью и в угоду броским фразам пензенские «народные мстители» в лице СМИ упускают (или же нарочно замалчивают) некоторые факты.

Не так давно в одной из региональных газет был опубликован довольно резкий материал о ситуации в пензенской электроэнергетике, автор которого красноречиво назвал энергосбытовую компанию ООО «ТНС энерго Пенза» «угрозой электроснабжению». Среди всего прочего в ней говорилось, что гарантирующий поставщик систематически срывает сроки оплаты за поставленную электроэнергию компании «Пензаэнерго». При этом автор статьи, щедро цитируя представителя ПАО «МРСК Волги», не дает ни строчки комментария другой стороны - кого-то из сотрудников ООО «ТНС энерго Пенза», тем самым представляя своим читателям неполную и однобокую картину и навязывая определенную точку зрения.

Чтобы разобраться в происходящих процессах, мы решили восстановить полную картину и обратились непосредственно к гарантирующему поставщику электроэнергии с просьбой прояснить ситуацию. И вот, что нам удалось выяснить.

Задолженность перед «Пензаэнерго» действительно имеется. Ее возникновение связано, в первую очередь, с долгами местных компаний и нерадивых жителей региона перед гарантирующим поставщиком. По состоянию на 1 августа 2019 года общая дебиторская задолженность за электроэнергию составила 1,7 миллиарда рублей. Из них 347 миллионов - это долги населения. Остальную часть суммы должны пензенские предприятия (в том числе и МКП «Теплоснабжение» и ООО «Горводоканал») и исполнители коммунальных услуг - управляющие компании и ТСЖ.

В отношении неплательщиков применяются различные меры воздействия, предусмотренные законодательством. Прежде всего, ведется постоянная работа по ограничению электропотребления должников. Так, только в июне уведомления об отключении электроэнергии получили 495 юридических и 4044 физических лиц.

По наиболее крупным должникам, относящимся к сфере ЖКХ, то есть предприятиям, ответственным за тепло- и водоснабжение региона, были направлены обращения в адрес Губернатора Пензенской области и Председателя областного правительства. Аналогичная информация была доведена и до сведения главы администрации города Пензы и начальника областного управления ЖКХ и гражданской защиты населения. Должников приглашали на еженедельные заседания межведомственных комиссий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг. при Правительстве Пензенской области и при администрации Пензы.

В отношении злостных неплательщиков взыскание задолженности ведется уже путем претензионно-исковой работы - через обращение в суд.Согласно информации, указанной на сайте ООО «ТНС энерго Пенза», на данный момент у организации в работе находятся исковые заявления на более чем 411 миллионов рублей, в том числе получено исполнительных листов на 266 миллионов рублей.

Такая значительная сумма задолженности у потребителей не может не оказывать влияние на ход рабочих процессов в компании. В свете кризисной ситуации и роста многочисленных

долгов юридических и физических лиц за электроэнергию единственным источником денег для погашения задолженности гарантирующего поставщика перед «Пензаэнерго» являются заемные средства.

За время существования ООО «ТНС энерго Пенза» поддерживало кредитный портфель в необходимом объеме и зарекомендовало себя как исполнительного клиента с безупречной кредитной историей. Но в период с января по июль 2019 года кредитный портфель компании снизился.

Это было обусловлено как изменениями в банковском секторе, так и внутренними проблемами банков: часть финансовых учреждений была вынуждена отказаться от кредитования компании в связи с ужесточением требований Центрального Банка. По новым условиям, в случае выдачи необеспеченных кредитов банк должен нести дополнительные расходы на создание резерва. Однако специфика финансовой составляющей работы любого гарантирующего поставщика состоит как раз в заключении кредитных соглашений на условиях беззалогового кредитования.

Стоит упомянуть и то, что в среднем банкам требуется не менее двух месяцев для анализа текущей финансовой ситуации любой компании и проведения внутренних процедур по одобрению кредитов.

- В настоящее время ситуация нормализуется, ООО «ТНС энерго Пенза» в одном из банков открыта кредитная линия. Суммой в размере 400 миллионов рублей уже погашена часть обязательств перед ПАО «МРСК Волги» за услугу по передаче электроэнергии, - отметили представители компании.

Как мы можем видеть, ситуация, описанная в начале статьи, уже не выглядит столь однозначной. Проблема задолженности за потребленные коммунальные ресурсы характерна не только для Пензенской области, но и для большинства регионов нашей страны. Решение данной проблемы - тема, требующая обсуждения экспертами и, возможно, принятия законодательных мер, но никак не тема для информационных спекуляций.