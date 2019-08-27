Закон о противодействии коррупции

В понедельник, 26 августа, Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в работе тридцать седьмой сессии Государственного Собрания РМ шестого созыва.

Собравшиеся народные избранники рассмотрели проект закона республики, касающийся утверждения соглашения между Правительством Республики Мордовия (Российская Федерация) и Народным Правительством провинции Хунань (Китайская Народная Республика) в вопросах осуществления внешнеэкономических связей

По словам первого заместителя Председателя Правительства – Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Владимира Мазова, принятие документа необходимо для вступления в законную силу соответствующего соглашения, подписанного в рамках участия делегации Мордовии в третьем заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству ПФО в формате «Волга-Янцзы». Проект соглашения прошёл все необходимые согласования.

КНР – один из основных внешнеторговых партнёров региона. На сегодняшний день на неё приходится около 30 процентов всего внешнеторгового оборота, который в 2018 году составил 120 млн. долларов США.

В ходе сессии были рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения жильём детей-сирот. Согласно документу, в случае отсутствия свободных жилых помещений на период до их предоставления лицам этой категории, органы государственной власти должны обеспечить детей-сирот временным благоустроенным жильём.

На сессии народные избранники рассмотрели проект закона «О противодействии коррупции в Республике Мордовия». Документ предполагает вменить в обязанности руководителей государственных учреждений и государственных унитарных предприятий принятие мер по предупреждению коррупции во вверенных им организациях. Законопроектом предусматривается включение в обязанности руководителей определение подразделений и должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных преступлений, разработку и внедрение практики стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы учреждений, принятие кодекса этики и служебного поведения и др. Кроме того, учреждения должны наладить сотрудничество с правоохранительными органами.

О работе Комитета по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы Федерального Собрания России VII созыва рассказал его Председатель, депутат Василий Пискарёв.

«Работа по противодействию коррупции – это дело не одного года», - отметил Василий Пискарёв. Также он подчеркнул, что уважение к законам должно воспитываться с детства. В настоящее время в Комитете находятся законопроекты, направленные на реализацию Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утверждённого Президентом России В.В.Путиным, большая часть из которых направлена именно на профилактику коррупционных правонарушений.

Кроме того, В.И.Пискарёв подчеркнул, что в России антикоррупционное законодательство одно из самых прогрессивных, эффективных и достаточно жёстких, предусматривающее до 15 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества.

Депутаты поддержали изменения в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно документу, в России появится памятная дата – 11 ноября – День окончания Великого стояния на реке Угре, в ходе которого произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов, и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве.

В ходе сессии Александра Ботова - пенсионера МВД России одобрили на должность представителя Госсобрания РМ в квалификационную комиссию при Адвокатской палате РМ.

На сессии Государственного собрания Республики были рассмотрены и другие вопросы.