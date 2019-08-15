Пензу посетил председатель Саратовской областной Думы Александр Романов

Пензу посетила делегация из Саратовской области, которую возглавил председатель Думы Александр Романов. Во время своего визита гости региона осмотрели строящиеся и уже возведенные объекты, положительно оценили опыт освоения территорий местными застройщиками.

Первым пунктом назначения делегации стал ЖК «Фаворит» от строительной компании «Рисан», который знаменит не только качественными квартирами, но и отлично проработанной концепцией дворовой территории.

Александр Романов подчеркнул значительные перспективы совместной работы представителей строительной отрасли и органов власти Пензенской области:

- Исходя из увиденного, думаю, что у застройщиков должен появиться состязательный импульс. Каждый должен предлагать условия лучшие, чем у конкурента, - отметил спикер Саратовского парламента.

Председатель Пензенского Законодательного Собрания Валерий Лидин, сопровождавший коллегу из другого региона во время посещения объектов, отметил важность обмена опыта между другими субъектами РФ:

- Для решения вопросов комплексной застройки нужна прочная нормативно-правовая база. И мы, в рамках межпарламентских соглашений, обмениваемся опытом. Это позволяет нам принимать взвешенные грамотные решения для развития наших регионов, создавая правовую основу для формирования комфортной городской среды. Этот визит еще раз подчеркивает наше тесное, конструктивное взаимодействие с коллегами из Саратовской области.

В этот же день делегация осмотрела Город Спутник, Спасский собор и ЖК «Арбековская застава - Территория жизни». После этого гости региона посетили Законодательное Собрание Пензенской области, где Александр Романов и Валерий Лидин обсудили вопросы совершенствования законодательства, направленного на защиту интересов обманутых дольщиков, и поделились опытом в решении данной проблемы.

Валерий Кузьмич отметил, что в нашем регионе постоянно совершенствуется система помощи пострадавшим от недобросовестных застройщиков: в частности, был принят закон, согласно которому дольщики не только имеют право на постоянную консультационную помощь, но и получают ежемесячно выплаты на съем жилья - до тех пор, пока объект не будет сдан.

Во время разговора была затронута тема инвестиционной деятельности. Речь шла о стратегических направлениях экономической политики и законотворческой деятельности, направленных на привлечение частных отечественных и иностранных финансовых вложений для реконструкции, модернизации и открытия новых производств

- В Пензенской области инвестиционная политика реализуется главным образом путем заключения инвестиционных соглашений с компаниями, готовыми развивать экономику региона, - подчеркнул Валерий Лидин.

В настоящее время утверждено 18 инвестиционных соглашений, в рамках которых объем инвестиций в экономику Пензенской области составит более 51 миллиарда рублей, планируется создание порядка 3500 дополнительных рабочих мест.

Валерий Лидин познакомил коллегу с законодательной базой, регулирующей инвестиционную политику региона. По его словам, одним из прорывных документов стал Закон «Об инвестициях и государственно-частном партнерстве в Пензенской области», который закрепил особый налоговый режим для крупных инвесторов, готовых вкладывать средства в строительство и реализацию экономических и производственных проектов.

Эти меры способствуют развитию самих предприятий, оказывают стимулирующий эффект и позволяют инвесторам участвовать в строительстве социальной и транспортной инфраструктуры Пензенской области.