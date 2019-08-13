2019-08-13T17:07:39+03:00
Общество

С начала года в Мордовии зафиксировали почти 500 преступлений, связанных с наркотиками

Из них 267 относятся к статьям о сбыте и пересылке запрещенных веществ
Анна ЧЕРНАЯ
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Дмитрий Филатов рассказал подробнее о работе в данном направлении.Дмитрий Филатов рассказал подробнее о работе в данном направлении.Фото: МВД по Республике Мордовия
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Сегодня МВД по Республике Мордовия опубликовало итоги работы за семь месяцев текущего года. Согласно ей, оперативная обстановка в регионе остается стабильной и контролируемой, а уровень преступности по-прежнему ниже средних показателей не только в ПФО, но и по всей стране в целом. Впрочем, статистика демонстрирует рост регистрируемых преступлений - за счет увеличения нарушений в экономической сфере.

Хорошие показатели сотрудники правоохранительных органов продемонстрировали в борьбе с наркотиками. В сфере незаконного оборота веществ на территории Республики Мордовия за семь месяцев было выявлено 498 наркопреступлений (из них сотрудниками органов внутренних дел - 477): 350 - тяжких и особо тяжких, 266 - связанных со сбытом, одно – связанное с пересылкой. Зафиксированы 186 преступлений, совершенных в крупном и шесть - в особо крупном размерах. Были установлены 228 лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, выявлены 11 наркопреступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Из незаконного оборота изъято более 11 килограмм наркотических и психотропных веществ.

Работа в данном направлении ведется регулярно: в конце прошлого месяца в ведомстве состоялся брифинг врио начальника УНК МВД по Республике Мордовия подполковника полиции Дмитрия Филатова, посвященного борьбе с наркотическими веществами. Представитель ведомства рассказал подробнее о выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом веществ, озвучив наиболее значимые выявленные наркопреступления.

Правоохранители часто организовывают профилактические мероприятия и беседы для детей. Фото: МВД по Республике Мордовия

Правоохранители часто организовывают профилактические мероприятия и беседы для детей.Фото: МВД по Республике Мордовия

Во время брифинга спикер обратил внимание журналистов и на значимость мероприятий, направленных на профилактику потребления наркотиков.

- Сотрудниками УНК с населением, и прежде всего с подростками и молодежью, на постоянной основе ведется антинаркотическая пропаганда, которая включает в себя несколько направлений, каждое из которых имеет свои задачи и целевую аудиторию, - подчеркнул Дмитрий Филатов. - С целью своевременного выявления и принятия неотложных мер реагирования, ведется разъяснительная работа с родительской общественностью и педагогами.

На минувших выходных сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ совместно со специалистами республиканского физкультурно-оздоровительного диспансера, членами Мордовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», представителями Мордовского республиканского молодежного центра и центра молодежной политики и туризма Рузаевского района провеликомплексное профилактическое мероприятие для воспитанников детского оздоровительного лагеря «Изумрудный».

Ребята посетили интерактивные и информационно-образовательные площадки, направленные на расширение кругозора знаний несовершеннолетних, профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни. Так, полицейские в доверительном диалоге с несовершеннолетними обсудили проблему наркомании в современном обществе, ответили на многочисленные тематические вопросы участников мероприятия. Специалисты учреждения здравоохранения продемонстрировали мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, а также рассказали о приоритетах здорового образа жизни. Активисты Мордовии познакомили несовершеннолетних с особенностями работы молодежных общественных организаций республики. Волонтеры-медики напомнили детям и подросткам о важности соблюдения личной гигиены, профилактике и лечении зубов и полости рта.

По окончании ребята поблагодарили организаторов за интересное и познавательное мероприятие и пригласили их еще раз посетить лагерь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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