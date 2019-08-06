Как съездить отдохнуть и не сойти с ума

Погода за окном в родной Пензе, увы, не радует… а уж прогнозы синоптиков, обещающих нам лишь «щедрые» + 23 градуса до конца месяца среди засилья дождей и гроз и вовсе навевают тоску по солнышку, загарам, пляжам… «Самое время махнуть куда-нибудь!», - подумалось мне, и руки сами потянулись к антресолям и полкам за видавшим виды чемоданом, документами и, естественно, телефоном – надо же сообщить парню, что мы едем отдыхать?

Стойте, стойте! А я точно ничего не забыла?

Ах, если бы сборы в отпуск были так легки и мимолетны, как он сам… Но об этом можно лишь только мечтать, и, чтобы ничего не забыть, я набросала себе небольшой план действий.

Фото: Анна ЛЕБЕДЕВА

Пробежимся по списку.

1. Определиться с пунктом назначения

Ответ на вопрос, куда все же поедем, лично мне искать долго не пришлось: мы отправляемся в страну для души - Абхазию. Заранее пролистала предложения региональных туроператоров, устроила уже вернувшимся из отпусков друзьям суровый допрос с пристрастием – кто, где и как отдыхал. А самое главное – сколько на это потратили. Идеальный по соотношению «цена и качество» вариант найден.

2. Рассчитать бюджет и определиться с тратами

Важно задуматься об этом заранее, учитывая все привычки и предпочтения. В бюджет сразу закладываю все возможные траты: проживание, дорога, питание, развлечения. Не забываю про денежку на магнитики и статуэточки для друзей и родственников, а также небольшой резерв на случай непредвиденных обстоятельств.

Очень важно выбрать хорошее жилье – если хотите комфортного отдыха, на этом экономить не стоит. Благо, современный мир благосклонен к туристам, и найти жилье по вкусу и на любой кошелек легко: к услугам путешественников в любой стране найдутся отели, гостиницы, хостелы, гостевые дома и даже палаточные городки! Облегчить поиск помогут специализированные приложения и сайты. Некоторые из них при регистрации впоследствии дают купоны на скидки, которые помогают сэкономить.

Я хочу комфортного отдыха, поэтому в поиске задаю соответствующие критерии: рядом с морем, все включено, большой номер, кондиционер… Подсчитав количество цифр в получившемся числе, решила, что, в принципе, на питании-то можно и сэкономить – например, готовить самим. Минус один критерий. Да и большой номер нам не особо-то и нужен - нас же всего двое. Да и вообще: пешие прогулки полезны для здоровья, а вентилятор даже лучше, чем кондиционер. Вот.

Фото: Анна ЛЕБЕДЕВА

3. Собрать чемодан

С этим-то я решила не медлить - да, еще целый месяц, но ведь это сложный процесс, нужно ничего не забыть. Начала по порядку, с обуви: босоножки на каблуке для вечерних мероприятий, кроссовки для экскурсий, сланцы для походов на пляж, балетки для буднего дня, тапочки для номера, сандалии для повседневной носки. Для парня положила шлепки, а что? Универсальная обувь! Как говорится «и в пир, и в мир, и в добрые люди». Ой, кажется, комод под обувь опустел.

Далее одежда. Как выяснилось, мне совершенно нечего с собой взять. Придется пойти по магазинам. Обновлю-ка заодно и гардероб благоверного: пара маек, шорты и достаточно.

Поняла, что основная проблема с одеждой напрямую связана с тем, что я не похудела к лету, как хотела. Самое время заняться этим! Скачала приложение, обещающее похудение за месяц. Потом скачала приложение, обещающее похудение за две недели. Потом села на недельную диету на гречке и кефире. В итоге, встав на весы, смирилась и освободила место на телефоне, удалив ненужные приложения.

Силы на исходе, но нужно позаботиться и о косметичке: средства от и для загара, крем для век, крем для лица, спреи для тела, шампуни, бальзамы, гель для душа, косметика для лица и тела. Сказала парню, что нам еще нужно закупить предметы из бытовой химии. Заметила, что у него начал дергаться глаз. К врачу что ли записать его, нервный он какой-то...

Начала продумывать фотоссесии. Для этого необходимо взять атрибуты: плед, корзинку для еды, небесный фонарик, пару книг, надувное фламинго, пара подушек, ароматические свечи. Представляете, какие будут фото? Все подруги обзавидуются! Квартира опустела. Чемодан не закрылся. Поехали за подкреплением.

4. Не забываем про здоровье!

Далее по списку - аптечка. Если с вами едет «ребенок» возрастом не в один десяток лет, то нужно продумать действия при любых происшествиях. Я не шучу, любых! Начиная от ожога, полученного во время жарки картошки, заканчивая головной болью от моего пения в душе. В идеале перед поездкой лучше обратиться к врачу за консультацией, сдать необходимые анализы. По одной пластинке таблеток от головной боли, спазмов, аллергии, будет достаточно. Конечно, наверняка, там, где вы собираетесь отдыхать, будут аптеки, но не всегда есть время бежать за лекарством. Обдумайте список медикаментов тщательнее.

5. Наметить культурную программу

В выходной решили расслабиться и сходить в кафе, обсудить экскурсии и достопримечательности города, в который мы едем. Начались разногласия. Он хотел спокойного и размеренного отдыха, а я - экстрима и незабываемых впечатлений. К компромиссу не пришли, слезы не помогли. Решила поехать с подругой. Выяснилось, что билет именной и выдать девочку за мальчика при посадке в поезд никак не получится. Пришлось мириться с парнем. Он признал, что был не прав, забронировали дайвинг и полет на параплане.

6. Все перепроверить

Итак, вроде сборы подошли к концу. Проверила все документы, перебрала чемодан. Аптечку и косметичку переместила в отдельную дорожную сумку. Позвонила оператору связи, сменила тариф на более удобный. Решила скачать в дорогу фильмы на планшет. Опять начали спорить: он хотел боевики, а я мелодрамы. Что мы в итоге скачали, думаю, объяснять не надо.

Приготовила покушать в дорогу. Берите с собой нескоропортящиеся продукты. Говорите твердое «нет» резким запахам, «нет» мусору. Для вашего удобства нарежьте заранее хлеб и овощи. Если вы берете бутерброды, заверните их в фольгу. Идеальный набор для поездки – сухие закуски, картофель в мундире, овощи, вареное мясо. Кто что любит! Главное помните: холодильников в поездах и автобусах нет. Возьмите с собой удобную сумку-холодильник.

Фото: Анна ЛЕБЕДЕВА

***

Романтика поезда… Запах бутербродов и чая разносится по всему вагону. Стук колес, словно колыбельная, умиротворяет. И знаете, уже не так важно, сколько платьев вы взяли с собой, на сколько килограмм вы не успели похудеть, мелодраму или боевик скачали вы в дорогу. Главное, чтобы рядом был человек, с которым вы готовы поехать хоть на край света. Выбирайте свой райский уголок, в который захочется возвращаться снова и снова. И пусть воспоминания об отпуске сохраняются у вас на долгие годы.

P.S. Я все-таки оставила место в телефоне парочки боевиков – специально для него.