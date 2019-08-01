В Мордовии к приезду Патриарха Кирилла восстановили дом его деда

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Мордовию с однодневным Первосвятительским визитом. Предстоятеля Русской православной церкви встретили Глава Мордовии Владимир Волков и митрополит Саранский и Мордовский Зиновий. В их сопровождении высокий гость прибыл в село Оброчное Ичалковского района. Здесь Святейший Патриарх совершил заупокойное богослужение на могиле своего деда – священника Василия Гундяева.

К приезду высокого гостя представители Саранской епархии приготовили подарок – восстановили внутреннюю обстановку бывшего дома деда Патриарха. Само строение с 1980-х годов принадлежало посторонним людям. В 2011 году, когда Патриарх приезжал в Мордовию с Первосвятительским визитом, он заходил в этот дом, общался с новыми хозяевами. Тогда и возникла идея восстановить его в том виде, в каком он остался в памяти внуков. Несколько лет назад Саранская епархия выкупила дом и бережно, по сохранившимся фотографиям воссоздала интерьер.

Внутреннюю обстановку восстановили по фотографиям.Фото: Пресс-служба Главы РМ

Предстоятель не смог сдержать своего восхищения и удивления:

- Вот тебе и на! Да ведь здесь всё так и было! И двери, и стены, и диван, и спаленки – всё-всё. Точно! Вот здесь я спал, с бабушкой на печке. Вот сундук. Такой же. Бабушка держала там кулечек с конфетами для внуков. Какую же огромную работу вы провели!

Стараниями родственников Патриарха в родовое гнездо Гундяевых вернулась и старая икона, которую Святейший забрал из дома деда после его смерти, а также книга из библиотеки бабушки, Параскевы Ивановны – большой сборник произведений А.П. Чехова 1946 года издания.

Во время восстановительных работ строители обнаружили в доме тайник – набор церковной утвари для причастия 18 века. Ценная находка, как было решено, будет передана в Свято-Даниловский монастырь в Москве.

Теперь в доме священника хотят сделать музей.