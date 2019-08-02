Владимир Волков: «Мышление должно быть государственным, а не провинциальным»

...До назначенного часа оставалось время. Не мудрствуя, мы решили с коллегами прокатиться по улицам Саранска – города, без преувеличения, полностью обновленного за последние годы. На углу у Дома республики поели мороженое. И продолжали впитывать несуетливую, размеренную жизнь столицы Мордовии.

Много студентов, спешащие по своим семейным делам жители. Важно вышагивающая по площади многочисленная молодая поросль: в крошечных воздушных платьях, с бантами - местные красавицы. Их основательные и такие же миниатюрные попутчики с самокатами и автомобилями на привязи.

С перемен в облике республики, Саранска, его жителей и начался наш разговор с Главой Мордовии Владимиром Волковым.

О счастье - простыми словами

- В свое время Вы были студентом-стройотрядовцем, командиром линейного отряда, а потом и республиканского. Шли годы, менялись должности, но так по жизни Вы и остались строителем, в широком смысле слова. Судя по сегодняшнему облику республики, ее столицы, у Вас это очень хорошо получается. Насколько нам известно, по итогам 6 месяцев объемы жилищного строительства в республике выросли на 15 %. Это серьезный результат.

- Строительные планы у нас большие. Особенными они были в 2018 году – в год чемпионата мира по футболу. Вовремя и качественно подготовили все объекты чемпионата. Но главное – республика реализовала беспрецедентную программу строительства объектов социальной инфраструктуры. Школы, детские сады, поликлиники, дороги. Построено свыше 333 тысяч квадратных метров жилья. В итоге новоселье справили более 4 тысяч семей республики.

В этом году таких крупных объектов, которые сооружались к чемпионату мира, не будет. Для сохранения объемов и перспективы развития строители переориентированы на возведение нового жилья и реконструкцию имеющегося жилого фонда. Предстоит построить свыше 338 тысяч квадратных метров жилья, а к 2024 году объемы строительства должны вырасти в полтора раза – до 500 тысяч квадратных метров в год! Это задача сложная, но выполнимая. В рамках федерального проекта «Жилье» будет реализовываться нацпроект «Жилье и городская среда».

Кроме того, наши строители активно примут участие в реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». В ближайшие 6 лет мы должны расселить свыше полутора тысяч семей из аварийного жилья. На это будет направлено более 3 млрд. рублей. И если раньше мы финансировали расселение в равных долях с федеральным бюджетом, то сейчас доля центра будет составлять 98% от всех расходов. Такое решение принял Президент России В. В. Путин, и за это мы ему очень благодарны.

Еще одним приложением сил строителей должна стать программа «Устойчивое развитие сельских территорий». По ней в этом году планируется построить 10,5 тысяч квадратных метров жилья.

Очень важный момент: мы сохраняем самую дешевую в России ипотеку, всего 5% годовых. Как показала практика, это в значительной мере стимулирует развитие жилищного строительства.

Кафедральный Собор Святого и праведного воина Феодора Ушакова в Саранске.Фото: Пресс-служба Главы РМ

- Дома, стадионы, больницы... успешно проведен Чемпионат мира по футболу, другие значимые соревнования. Всегда интересно понять, что эти события, достижения в экономике – это и есть та главная цель? В чем вообще смысл жизни Главы республики, если хотите, его счастье?

- Счастье и смысл - земные. Объекты Чемпионата, коммуникации, инфраструктура, включая аэропорт, дороги, - все, безусловно, важно. Как и при решении этих серьезных задач, придание качественного импульса, в целом, жизни в регионе, развитию соцкультбыта, здравоохранению, комфортности проживания. Повторюсь, детских садов построили в 1,5 раза больше, чем за предыдущий период, школ - в два раза.

При ипотеке в 5 % хорошо заработала программа поддержки молодой семьи. А это до 40 % в стоимости приобретаемого жилья дотирует государство. В сельской местности в рамках федеральной программы - до 70 % .

За прошедшие десятилетия серьезные изменения претерпела экономика республики. Достаточно посмотреть динамику ЧНП (Чистого национального продукта), а это объем товаров и услуг, произведенных и потребленных во всех секторах экономики республики. ЧНП Мордовии вырос до 80 %.

- Сравнительно недавно на стадионе «Мордовия-арена» наша сборная по футболу устроила пиршество для болельщиков: 9:0. Было красиво, стильно, гостеприимно: принимавший армию поклонников футбола Саранск, доброжелательные болельщики. Словно вернулся к нам чемпионат мира по футболу. А кстати, есть на уровне Президента и Правительства официальная оценка вклада республики в подготовку и проведение чемпионата?

- По отзывам гостей и журналистов, Саранск был признан одним из самых комфортных городов-организаторов чемпионата. Я считаю, это самая высокая оценка. Сейчас мы выводим стадион на новый уровень. Речь идет и о спортивной составляющей – «Мордовия Арена» стала домашним стадионом для матчей ФК «Тамбов». Что касается коммерческого использования площадей стадиона – буквально на днях состоялось открытие «Делового центра» на стадионе. Уверен, все возможности этой уникальной многофункциональной арены будут оценены по достоинству и бизнесом, и гостями города.

- В странах ЕС, да и у нас в России периодически происходят всплески межнациональных конфликтов. Не исключено, что это отголоски, в том числе, процессов в социальной сфере, на рынке труда, где мигранты (дешевая рабочая сила) вытесняют местных жителей. В Мордовии не доводилось слышать о таких проблемах. В чем здесь секрет?

- Мордовия всегда была примером гармоничных межнациональных и межконфессиональных отношений. Эти позиции мы сохраняем и сейчас, несмотря на отдельные попытки обострить религиозную или национальную тему. Тема очень важная, чувствительная, тонкая. Сам заканчивал мордовскую школу, изучал язык. Мои сыновья разговаривают на мордовском языке со своими друзьями.

Осенью у нас пройдет седьмой съезд Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа. Совместно с национальной общественностью будем решать вопросы, важные для развития мордовских языков и культуры. В частности, они касаются преподавания в школах мордовских языков, обеспечения школ соответствующими учебными пособиями, расширения сети национально-культурных центров.

Не должно быть провинциального мышления

- Недавно в Санкт-Петербурге с успехом прошел экономический форум. Если концептуально оценить цели и задачи участия в нем республики, то что это - подведение итогов, или информация к размышлению, определение стратегии развития региона?

- Это все вместе. За более чем десятилетнюю историю Форум стал ключевой площадкой для содержательной дискуссии о социально-экономическом развитии страны и регионов, площадкой прямого диалога власти и бизнеса. У всех есть возможность поделиться своим видением текущей ситуации, высказать конкретные предложения.

В частности, в Санкт-Петербурге состоялась встреча руководителей субъектов РФ – членов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) с заместителем Председателя Правительства России Максимом Акимовым и министром строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимиром Якушевым. Обсудили вопросы реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как привлечь инвестиции в инфраструктурные проекты в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения? Это очень важные вопросы, затрагивающие интересы практически всех жителей и страны, и республики. Это качество жизни.

- На примере китайской компании Huawei Владимир Путин отметил начало технологической войны между США и Китаем. А на уточняющий вопрос ведущей Софико Шеварднадзе о нашей позиции привел китайскую пословицу: о мудрой обезьяне на холме, наблюдающей, как в долине дерутся два тигра. Нет ощущения, что тигры уже в какой-то совершенно иной реальности, от которой мудрая старушка безнадежно далека?

- Да, нам есть к чему стремиться, но, в целом, такого ощущения нет. Наоборот, есть понимание, что западные партнеры через санкционное давление на нашу страну, а теперь и на КНР, пытаются навязать свои правила в мировой торговле. Президент не раз подчеркивал, что сегодня доверие и стратегическое партнерство между Россией и Китаем находятся на беспрецедентном уровне. Разумеется, укрепляются торговые и гуманитарные связи и между регионами наших государств.

В свое время в Мордовском государственном университете мне довелось поработать под началом удивительно талантливого ученого, философа, ректора университета Александра Ивановича Сухарева. Он не признавал понятия столица и провинция. Нет провинции, не должно быть провинциального мышления. Этот принцип мы и проповедуем сегодня. С ним поехали и на экономический форум.

Еще в 2013 году началось взаимодействие в формате «Волга – Янцзы». В нем участвуют регионы Поволжья и провинции Верхнего, Среднего течения реки Янцзы. Буквально в конце мая мы подписали очередное соглашение о сотрудничестве с провинцией Хунань. Это и торговые связи. Культурная, образовательная, спортивная сферы.

Приведу несколько цифр: с 2013 года объем торговли Мордовии с Китаем вырос в 6 раз и на сегодняшний день составляет почти треть от общего внешнеторгового товарооборота республики. Наши ведущие компании экспортируют кремниевые мульти-кристаллические пластины для производства солнечных батарей, кондитерские изделия, древесину, полупроводниковые приборы, ликеро-водочную продукцию. Китай поставляет нам промышленное оборудование для производства кабельной продукции, материалы и комплектующие для производства электроламповой продукции и полупроводниковых приборов, а также товары народного потребления.

- Дома, школы, больницы... Все это очень здорово. А что можно сказать об уровне жизни, материальном достатке людей, продолжительности жизни, конкретных планах на этот счет?

- Президент России В.В. Путин своим майским указом поставил масштабные задачи, успешное решение которых в ближайшие годы обеспечит кардинальное повышение уровня жизни в стране и нашей республике.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах. В течение шести лет республика только в рамках нацпроектов получит около 58 млрд. рублей. Это вдвое больше, чем было к 1000-летию единения мордовского народа с народами Российского государства, и в полтора раза больше средств, вложенных в развитие республики к чемпионату мира по футболу! Это большие средства. И нам нужно эффективно ими воспользоваться, чтобы республика активно развивалась и дальше.

Майский указ Президента имеет четкую социальную направленность. В.В. Путин в Послании подчеркнул: «Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас».

Для Мордовии основным является национальный проект «Демография». За шесть лет мы должны выполнить без преувеличения историческую задачу – обеспечить естественный прирост населения Мордовии, чего не было уже больше четверти века. Для этого необходимо, чтобы в каждой семье рождалось минимум по 2, а лучше по 3-4 ребенка.

За последние годы мы значительно усилили меры социальной поддержки семей с детьми. В результате за 5 лет у нас стало на две тысячи многодетных семей больше!

Особое значение для нас имеют задачи по борьбе с бедностью, поставленные Президентом. В течение 6 лет уровень бедности в Мордовии должен быть снижен минимум в 2 раза! Для этого мы должны дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблемах.

Прежде всего, необходимо провести оценку реального уровня и структуры бедности, установить ее основные причины, оценить эффективность мер социальной поддержки. Наша помощь должна быть адресной, попадать только к тем, кто в ней действительно нуждается – тогда люди ее ощутят.

В этом году в республике должно быть создано минимум 2,5 тысячи новых высокооплачиваемых рабочих мест.

- Учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей и других школ стабильно входят в российские команды для участия в олимпиадах мирового уровня, завоевывают медали. Вспомнить хотя бы Даниила Помогаева, взявшего в составе российской команды «серебро» на Мировой естественно-научной олимпиаде. Как нам удержать подобные таланты в республике и нашей стране, в целом?

- Действительно, Мордовия устойчиво занимает лидирующие позиции в стране по поддержке одаренных детей. Ежегодно растет результативность участия наших школьников во Всероссийской олимпиаде. В прошлом году ими завоевано 49 призовых мест! Причем каждый второй участник нашей сборной показал призовой результат. Более 80% наград завоевали воспитанники Республиканского лицея для одаренных детей.

Поддержка талантливых детей – особая тема, мы ей очень давно и предметно занимаемся. Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» эта работа должна выйти на новый уровень. В этом году в республике будет создан центр по работе с одаренными детьми на основе опыта центра «Сириус», открыт лицей при Мордовском университете. Сейчас почти все вузы Москвы и крупных городов имеют такие лицеи.

Ведется работа по формированию сети опорных школ Российской академии наук. В этом участвуют 32 региона. В числе первых в проект вошли 3 школы из Мордовии – это лицеи № 7 и 43, гимназия № 19. В них будут созданы условия для углубленного изучения предметов, ориентации школьников на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий. Мы будем постоянно расширять сеть таких школ.

Важный момент: эффективность всей работы с одаренными детьми должна оцениваться с точки зрения их последующей профессиональной реализации. Мы ставим задачу, чтобы одаренные дети, которые закончили лучшие вузы страны, возвращались в Мордовию и имели возможность работать по специальности. Правительству, Минпромнауки совместно с предприятиями поручено продумать комплекс мер по интеграции талантливых и одаренных детей в экономику Мордовии. Уезжая учиться в вузы других городов, они уже должны знать, на какую работу могут вернуться. И отправлять учиться их должен не лицей для одаренных детей, а наши заводы, как это делают многие промышленные предприятия нашей страны, заинтересованные в подготовке кадров для своих производств.

Владимир Волков с портретом отца во время шествия «Бессмертного полка» в Саранске.Фото: Пресс-служба Главы РМ

Мы помним историю

- Владимир Дмитриевич, во все времена в лихую годину жители Мордовии всегда вставали на защиту Отечества. В 1812 году в Саранске был сформирован первый Пехотный полк, который отправился на войну вместе с другими ополченцами. Можно вспомнить подвиг Михаила Девятаева, угнавшего фашистский бомбардировщик Heinkel, героизм сотен, тысяч других часто безымянных солдат. «Комсомолка» - одна из немногих прошедших войну фронтовых газет. Может быть, вместе с руководством Мордовии, жителями республики нашей редакции, накануне 75-летия Великой Победы, на страницах газеты, ее сайта еще раз вспомнить славную историю земляков?

- Считаю, что это хорошая идея. Подвиги наших земляков очень достойные. Потомки должны их помнить. И особенно молодежь. Наши дети по определению патриоты. Для них нужно только найти неказенные слова о сверстниках, которые взяли в руки оружие. Надо знать историю своей страны, своей республики и гордиться ею.

- Народ все подмечает. Как растет число желающих приписать победу американцам. Не успели пройти торжества в Нормандии, как появился анекдот. Встречаются через много лет на Эльбе русский и американец, вспоминают. Трудно пришлось нам во время кровопролитных боев в 44-ом в Нормандии, говорит американец. А я в Сталинграде отсиделся в 42-ом, отвечает наш солдат. Владимир Дмитриевич, а в вашей семье уходил кто-то на войну?

- Да, отец Дмитрий Алексеевич. В РККА с 27 февраля 1939 года, призван был Краснослободским РВК Мордовской АССР. Воевал на Западном фронте в 51 кавалерийском эскадроне. В боях за город Изюм 18 мая 1942 года был тяжело ранен. Наши откатывались тогда к Сталинграду. Позже за этот бой отца наградили медалью «За отвагу».

- Во время предыдущей акции «Фронтовой газеты» «Комсомолки» было немало трогательных страниц, найденных имен, встреч ветеранов с молодежью, поминальных служб. Как Вы считаете, наша молодежь помнит историю?

- Безусловно. Ведь у нас, как по всей России, нет ни одной семьи, которую бы не затронула война, где бы не хранилась память о ветеранах. И мне нравится, как молодежь прикасается к своей истории. В каждом районе Республики у нас действуют поисковые отряды. А это самые проникновенные уроки мужества, возвращение имен погибших. Собирая крупицы информации о великом подвиге своих предков из самых отдаленных уголков тогда еще Советского Союза, ребята понимают цену, отданную их сверстниками в лихую пору.

Понимают великую историю России.