В Мордовии завершились тренировочные сборы кинологической службы РФ

Сегодня в Большеберезниковском районе Республики Мордовия на базе учебного городка учебно-методического центра ГКУ РМ состоялось закрытие ежегодных учебно-тренировочных сборов расчетов поисковой кинологической службы МЧС России.

Фото: ГУ МЧС по РМ

По итогам испытаний и серьезной борьбы за победу места распределились следующим образом.

Лидерами этапа «Поиск пострадавших в техногенной среде» признаны Вячеслав Якимов и дратхаар по кличке Ганс из Набережно-Челнинского Поисково-спасательного отряда МЧС. Второе место заняли Елена Гущина и американский стаффордширский терьер Чили из Службы спасения Саратовской области, третье – Святослав Яковлев и дратхаар Гретта из Казанского поисково-спасательного отряда.

Фото: ГУ МЧС по РМ

В поиске пострадавших в природной среде лучше всех себя продемонстрировали Ольга Гончарова и немецкая овчарка Жесси из Удмурдской республики. На втором месте - Святослав Яковлев и дратхаар Гретта из Казани. На третьем - Ирина Абокамова и бордер-колли Хит из поисково-кинологического отряда «Саров».

Фото: ГУ МЧС по РМ

В личном зачете первое место заняла Ольга Гончарова и Жесси, второе - Святослав Яковлев и Гретта, третье - Екатерина Маклакова и боссерон Лиса из Казани.

Фото: ГУ МЧС по РМ

В командном зачете места распределились следующим образом: на первом - представители Казани, втором – команда Удмуртской республики, третьем - сборная Поискового кинологического отряда «Саров».

Фото: ГУ МЧС по РМ

За целеустремленность и индивидуальность Благодарственным письмом награждены Яковлева Екатерина и собака по кличке Кимми.

За волю к победе грамоту получили Шайхутдинова Гульнара и собака по кличке Байкал.