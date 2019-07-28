2019-07-28T14:22:50+03:00
Общество

Вячеслав Володин: «Продавать нужно не только жилье, но и возможность отдохнуть»

Спикер посетил ЖК «Фаворит» и завод «Бетониум»
Анна ЧЕРНАЯ
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Вячеслав Володин остался доволен увиденным.Вячеслав Володин остался доволен увиденным.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В ходе рабочей поездки в Пензенскую область Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин посетил жилой комплекс «Фаворит», придомовая территория которого в 2017 году была признана лучшей практикой благоустройства дворовой территории.

- Мы хотели оформить двор так, чтобы здесь было интересно и детям разных возрастов, и их родителям, и дедушкам и бабушкам, - рассказал управляющий строительной группы «Рисан» Сергей Лисовол. - Детские и спортивные площадки, клумбы, дорожки для катания на роликовых коньках, тренажеры – все рассчитано на то, чтобы жители домов не сидели дома, выходили во двор, общались, проводили бы вместе больше времени.

В свою очередь, губернатор Иван Белозерцев добавил, что в целях профилактики детского травматизма на всей площадке используется не асфальт, а безопасное покрытие. Вячеслав Володин остался доволен увиденным и предложил закрепить подобный подход на законодательном уровне:

- Продавать надо не только жилье, но и хорошее настроение, возможность выйти и с ребятишками отдохнуть.

В этот же день Председатель Госдумы также побывал на заводе «Бетониум», занимающемся производством комплектов для строительства многоэтажных домов. В ходе встречи, руководство предприятия обратилось к Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть на законодательном уровне возможность для региональных застройщиков - компаний полного цикла, ввести термин «региональный системообразующий застройщик», реализующих проекты комплексной застройки территорий. А также установить степень готовности объектов 6%, дающих право на привлечение средств дольщиков без использования счетов эскроу.

Вячеслав Володин пообещал оказать поддержку и заняться проработкой вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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