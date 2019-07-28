2019-07-28T14:20:04+03:00
Общество

Вячеслав Володин провел встречу с пензенскими журналистами

Председатель Государственной Думы РФ рассказал представителям СМИ о реализации национальным проектов
Анна ЧЕРНАЯ
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Вячеслав Викторович прибыл в Пензу с рабочим визитом в пятницу.Вячеслав Викторович прибыл в Пензу с рабочим визитом в пятницу.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В пятницу в Пензу с рабочим визитом прибыл спикер Госдумы Вячеслав Володин. В это день он и губернатор Иван Белозерцев встретились с представителями региональных СМИ. Спикер нижней палаты российского парламента ответил на вопросы, касающиеся реализации национальных проектов, выполнения задач, которые обозначил Президент РФ в Послании Федеральному Собранию.

- Первые итоги можно будет подводить в конце года, - отметил Вячеслав Викторович. - Задачи, которые поставил Президент России, мы можем решать только сообща. Важно, чтобы была слаженная работа. На сегодняшний день законодательный портфель Государственной Думы составляет 1360 законопроектов. Крайне важно выходить на законы прямого действия, сейчас много, так называемых, отсылочных законов - а решения должны быть всесторонними, действенными. Нам необходимо устранять законодательные пробелы.

Спикер отметил несколько важных принятых недавно законов, которые зафиксировали государственную поддержку семей с детьми, защиту граждан от действий коллекторских агентств, отсрочку кредитных платежей в связи с трудной жизненной ситуацией.

Кроме того, наметил перспективу дальнейшего законотворчества нижней палаты Федерального Собрания РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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