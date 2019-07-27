2019-07-27T10:33:13+03:00
Общество

С ветерком: в Пензе водитель «Яндекс.Такси» прокатил пассажира на крыше

Случаем уже заинтересовались сотрудники УГИБДД
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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На днях пензенские прохожие стали свидетелями весьма необычного зрелища: мчащееся по улице Гоголя на высокой скорости автомобиль с логотипом «Яндекс.Такси» вез пассажира… на крыше. Причем, одна рука неизвестного мужчины была зажата дверью, а второй он барабанил по стеклу.

Очевидцы сняли происходящее на камеру и выложили видео в одно из местных сообществ Вконтакте. Подписчики группы тут же с удовольствием выдвинули свои версии случившегося – дескать, пассажир недостаточно заплатил. Были и те, кто заподозрили, что видео постановочное: и камеру успели вовремя включить, и машина сначала ехала медленно.

Как бы то ни было, случаем уже заинтересовались правоохранители. Водителя «Калины» теперь ждет штраф за перевозку людей не в салоне автомобиля.

"Яндекс. Такси" катает пассажира на крыше в Пензе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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