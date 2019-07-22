В Пензенской области начал работу крупнейший в Европе завод по производству поролона

Новое предприятие группы компаний «ФомЛайн» является самым крупным не только в стране, но и Европе - его производственная мощность составит 30 тысяч тонн продукции в год. Инвестиционный проект позволил создать в Кузнецке более ста новых рабочих мест.

- Мы создаем рабочие места, понимаем, что будем отправлять продукцию в другие регионы страны и на экспорт, - отметил губернатор Иван Белозерцев. – В работе с этим инвестором были заинтересованы и другие регионы. Но он поверил нам и построил предприятие здесь, в Кузнецке, городе, который славится своими промышленными традициями.

Председатель совета директоров ГК «Фомлайн» Артур Согомонян в ответном слове подчеркнул, что ни на секунду не пожалел о сделанном выборе:

- Пензенская область выполняет все договоренности по поддержке производства очень точно.

После открытия завода по выпуску пенополиуретана реализация инвестиционного проекта продолжится. Следующим этапом станет запуск производства матрасов на той же площадке. Ввести в промышленную эксплуатацию второй проект мощностью 600 тысяч изделий в год инвестор планирует во втором квартале 2020 года.

СПРАВКА «КП»

Группа компаний «ФомЛайн» – крупнейший производитель эластичного пенополиуретана (поролона) в России, СНГ и странах Восточной Европы и единственный производитель в СНГ, чья продукция соответствует европейскому стандарту безопасности поролона - CertiPUR. Общий объем выпуска продукции составляет более 85 тысяч тонн в год.