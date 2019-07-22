2019-07-22T16:54:16+03:00
Общество

В Пензенской области начал работу крупнейший в Европе завод по производству поролона

Церемония открытия состоялась сегодня в Кузнецке
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Инвестиционный проект позволил создать в Кузнецке более ста новых рабочих мест.Инвестиционный проект позволил создать в Кузнецке более ста новых рабочих мест.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Новое предприятие группы компаний «ФомЛайн» является самым крупным не только в стране, но и Европе - его производственная мощность составит 30 тысяч тонн продукции в год. Инвестиционный проект позволил создать в Кузнецке более ста новых рабочих мест.

- Мы создаем рабочие места, понимаем, что будем отправлять продукцию в другие регионы страны и на экспорт, - отметил губернатор Иван Белозерцев. – В работе с этим инвестором были заинтересованы и другие регионы. Но он поверил нам и построил предприятие здесь, в Кузнецке, городе, который славится своими промышленными традициями.

Председатель совета директоров ГК «Фомлайн» Артур Согомонян в ответном слове подчеркнул, что ни на секунду не пожалел о сделанном выборе:

- Пензенская область выполняет все договоренности по поддержке производства очень точно.

После открытия завода по выпуску пенополиуретана реализация инвестиционного проекта продолжится. Следующим этапом станет запуск производства матрасов на той же площадке. Ввести в промышленную эксплуатацию второй проект мощностью 600 тысяч изделий в год инвестор планирует во втором квартале 2020 года.

СПРАВКА «КП»

Группа компаний «ФомЛайн» – крупнейший производитель эластичного пенополиуретана (поролона) в России, СНГ и странах Восточной Европы и единственный производитель в СНГ, чья продукция соответствует европейскому стандарту безопасности поролона - CertiPUR. Общий объем выпуска продукции составляет более 85 тысяч тонн в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пензенцы узнают, как защитить себя от гепатита
Жителям Саранска сделают перерасчет стоимости ЖКХ из-за ржавой воды
Вячеслав Дусалеев назначен генеральным директором жилищной экосистемы ВТБ
Министр здравоохранения Пензенской области встретился с сотрудниками станции скорой помощи
Пензенская делегация приняла участие в работе Форума регионов России и Беларуси
В пензенском зоопарке по вине посетителей погиб один из питомцев
Владимир Волков: «Мы должны заставить все объекты чемпионата работать на жителей Мордовии»
Владимир Волков: «Мордовия готова помочь жителям Иркутской области»
Дети и подростки расскажут о Сурском крае в интернет-формате
Более 60-ти пензенских студентов проходят практику на заводе Пензтяжпромарматура
Участники и очевидцы избиения девочки в Вазерках поставлены на внутришкольный учет
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает о важности информирования гарантирующего поставщика при смене собственника жилья
В Пензе наградили лучшего дворника
ВТБ запускает новую программу структурных облигаций
В клинической больнице имени Г. А. Захарьина внедряют систему чек-листов
СУ СК просит граждан сообщить о случаях бездействия правоохранителей во время ЧП в Чемодановке
В Мордовии продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Минздрав: Жители Пензенской области заинтересованы в диспансеризации
В Пензе демонтировали монумент «Мортира»
Пензенцы отправили гуманитарный груз в Иркутскую область
Детский сад в селе Пензятка возводится с отставанием от графика в один месяц