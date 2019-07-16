2019-07-16T15:58:37+03:00
Здоровье

Пензенские врачи спасли пациентку с клещевым энцефалитом

За последние десять лет это уже второй зафиксированный случай заболевания в регионе.
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Врачи настоятельно рекомендуют: при присасывании клеща в обязательном порядке необходимо обратится за медицинской помощью.Врачи настоятельно рекомендуют: при присасывании клеща в обязательном порядке необходимо обратится за медицинской помощью.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жительница Пензенской области после отдыха в Башкирии попала в больницу. Во время отпуска в другом регионе женщину укусил клещ. Вернувшись домой, она почувствовала недомогание, сильные головные боли и повышение температуры. Лабораторные анализы подтвердили диагноз «клещевой энцефалит». Сейчас пациентка в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, где проходит лечение. По словам представителей учреждения, ей уже лучше, в состоянии больной наблюдается положительная динамика.

- Крайне важно при планировании выезда в другие регионы, знать, какие болезни характерны для каждой отдельной территории, относительно какого заболевания тот или иной регион пандемичный, - отмечает врач-инфекционист Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Анна Степкина. - Также необходимо заранее сделать прививки.

Клещевой энцефалит представляет собой вирусное заболевание, которое передается человеку через укусы клещей. Иными словами - это вирус, способный вызвать воспаление тех или иных зон головного мозга: собственно энцефалит, либо родственные ему менингит и менингоэнцефалит.

На начальной стадии симптомы клещевого энцефалита напоминают грипп или даже обычную простуду. Редко кто связывает недомогание с прогулкой в лесу, случившейся пару недель назад. Тем более что чаще всего за «простудным» этапом следует улучшение, когда кажется, что человек совершенно здоров.

Врачи настоятельно рекомендуют, при присасывании клеща в обязательном порядке необходимо обратится за медицинской помощью. Удаление клеща предпочтительнее в условиях медицинской организации. При самостоятельных действиях по удалению клеща также необходимо провести его исследование, для чего нужно обратиться в центр гигиены и эпидемиологии Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жители Саранска жалуются на ржавую воду
В Пензе закроют футбольный клуб «Зенит»
Пензенцы все чаще выбирают онлайн-сервисы ООО «ТНС энерго Пенза»
Псевдомедики из Пензы обманули горожан на 13 миллионов рублей
Пензенская инженерная школа «Квантоград» объединит молодежь из разных стран
Валерий Лидин примет участие в работе VI форума регионов России и Беларуси
Пензенских доноров снабдят индивидуальными кодами
За полгода в Пензенской области благодаря ЭКО родились 123 малыша
В Мордовии продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта
Сотрудница Губернского лицея покорила «Педагогический Олимп»
Виктор Кувайцев: «Третий дом для детей-сирот в Заре практически готов»
В Атюрьевском районе Мордовии утонула женщина
Фонтан на улице Московской реконструируют осенью
Губернатор пообещал посодействовать восстановлению храма в Чемодановке
Валерий Лидин пообщался с жителями Сердобска