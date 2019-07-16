Пензенские врачи спасли пациентку с клещевым энцефалитом

Жительница Пензенской области после отдыха в Башкирии попала в больницу. Во время отпуска в другом регионе женщину укусил клещ. Вернувшись домой, она почувствовала недомогание, сильные головные боли и повышение температуры. Лабораторные анализы подтвердили диагноз «клещевой энцефалит». Сейчас пациентка в Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, где проходит лечение. По словам представителей учреждения, ей уже лучше, в состоянии больной наблюдается положительная динамика.

- Крайне важно при планировании выезда в другие регионы, знать, какие болезни характерны для каждой отдельной территории, относительно какого заболевания тот или иной регион пандемичный, - отмечает врач-инфекционист Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Анна Степкина. - Также необходимо заранее сделать прививки.

Клещевой энцефалит представляет собой вирусное заболевание, которое передается человеку через укусы клещей. Иными словами - это вирус, способный вызвать воспаление тех или иных зон головного мозга: собственно энцефалит, либо родственные ему менингит и менингоэнцефалит.

На начальной стадии симптомы клещевого энцефалита напоминают грипп или даже обычную простуду. Редко кто связывает недомогание с прогулкой в лесу, случившейся пару недель назад. Тем более что чаще всего за «простудным» этапом следует улучшение, когда кажется, что человек совершенно здоров.

Врачи настоятельно рекомендуют, при присасывании клеща в обязательном порядке необходимо обратится за медицинской помощью. Удаление клеща предпочтительнее в условиях медицинской организации. При самостоятельных действиях по удалению клеща также необходимо провести его исследование, для чего нужно обратиться в центр гигиены и эпидемиологии Пензенской области.