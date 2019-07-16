Перенос даты торгов с 29 июля 2019 года на 16 августа 2019 года в связи с внесением изменений в информационное сообщение о продаже с аукциона 29.07.2019 г. объектов недвижимости, составляющего лот №4, расположенных по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77, опубликованное на сайте www.penza.kp.ru 26.04.2019 г.

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АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о продаже с аукциона 29.07.2019 г. объектов недвижимости, составляющих лот №4, расположенных по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77, опубликованное на сайте www.penza.kp.ru 26.04.2019 г.

В информационном сообщении читать абзац в следующей редакции:

« 2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 72 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса № 8624/0270 по адресу: Пензенская область Спасский район, г. Спасск, улица Пролетарская, дом_77. Арендная ставка обратной аренды составляет 92 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 лет.»

Дата аукциона переносится с 29 июля 2019 года на 16 августа 2019 года в 14:00 (мск).

Срок окончания приема заявок продлен по 14 августа 2019 года до 17:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 13 августа 2019 года.

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляется 15 августа 2019 года.