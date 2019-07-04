2019-07-04T16:28:47+03:00
Звезды

В Пензенской области в 48-й раз пройдет Лермонтовский праздник

Старт торжественным мероприятиям будет дан уже завтра
Ксения ЛАРИОНОВА
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ФОТО: Министерство культуры и туризма Пензенской области.ФОТО: Министерство культуры и туризма Пензенской области.
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В среду в городской администрации обсудили проведение в регионе традиционного Лермонтовского праздника.

- Этот день - дань уважения памяти великого литературного гения, который прославил пензенскую землю, - отметил мэр Виктор Кувайцев.

И с этими словами нельзя не согласиться: сколько сложено поэм, сколько писем и стихов написано о Лермонтове, сколько восторженных слов было сказано величайшими писателями, драматургами, поэтами, прозаиками и литературными гениями. Русский литературный критик и наш земляк Виссарион Белинский часто упоминал в своих письмах имя великого поэта, назвав в одном из своих писем его «новым могучим дарованием».

Лермонтовский праздник пройдет в регионе уже в 48 раз. Виктор Кувайцев рассказал подробнее об организации торжеств:

- Основная часть праздника традиционно пройдет в музее-заповеднике «Тарханы» 6 июля, но старт торжественных мероприятий будет дан в Пензе накануне. В сквере Лермонтова пензенцы смогут возложить цветы к бюсту поэта, услышать строки любимых произведений. Нужно уделить вопросам подготовки и проведения торжеств особое внимание.

Также в администрации города сообщили, как желающим попасть на праздник можно будет добраться до «Тархан».

- В субботу, 6 июля мы выделим 10 автобусов комфортабельного класса и два автобуса малого класса. Доставка жителей будет осуществляться с 7:30 до 8:30 с привокзальной площади Пенза-I . Обратно автобусы будут отправляться с 13.00до 16.00, - сообщил заместитель главы администрации города Владимир Попков.

Стоимость проезда в обе стороны составит 600 рублей. Для детей до 7 лет проезд бесплатный, но без предоставления отдельного места для сидения.

На территории музея-заповедника будут работать площадки, посвященные Лермонтову, родине поэта и уголкам России, где были написаны величайшие труды, которые и по сей день живут в наших сердцах и умах. Гостями праздника станут заслуженный артист России актер Сергей Маховиков, президент Российской библиотечной ассоциации Михаил Афанасьев, певицы, Заслуженные артистки России Марина Девятова, Варвара, режиссер, сценарист и актер Николай Рингбург, солист пензензенской филармонии Сергей Князев, фольклорный коллектив «Миряне» под руководством заслуженного работника культуры РФ Елены Пыковой, военно-исторический клуб «Аванпостъ», Губернаторский ансамбль «Старгород»,

Программу мероприятий можно посмотреть на сайтах городской мэрии и областного министерства культуры и туризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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