Пензенские единороссы озвучили список кандидатов в депутаты Пензенской городской Думы

26 мая в Пензе состоялось предварительное голосование, по итогам которого региональное отделение партии «Единая Россия» отобрало кандидатов для последующего выдвижения на выборы в городскую Думу. Его итоги подвели вчера во время конференции.

- Подготовка к голосованию была серьезной, - отметил секретарь регионального отделения партии Валерий Лидин. - Это и совместные акции, и 48 раундов дебатов, и свыше 250 личных обращений избирателей, по которым уже ведется работа. Избиратели определили самых достойных. Почти 50 процентов - молодые люди в возрасте 35 лет. Это студенты, представители малого и среднего бизнеса, производственной сферы, представительницы прекрасной половины человечества, в том числе многодетные мамы.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что деятельность народных избранников должна быть направлена на улучшение качества жизни граждан.

- От граждан поступают обращения - надо работать над решением проблемных вопросов, - отметил губернатор. - Этим должны заниматься не только представители муниципальной и региональной власти, но и партия. Нужно, чтобы граждане видели - «Единая Россия» на стороне людей, что мы реализуем важные для региона проекты, нужно больше общаться с жителями Пензенской области.

На конференции единороссы выдвинули 27 кандидатов по партийному списку и 25 - по одномандатным округам. Их список можно посмотреть на официальном сайте партии.