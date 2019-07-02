В Пензенской области пьяный водитель сбил полицейского, ввязался в погоню, а затем попросил его отпустить

Молодой пензенец устроил гонки с полицией. Автомобиль ВАЗ-2109 под управлением 22-летнего далеко не трезвого местного жителя двигался в характерной виляющей манере по автодороге Пенза-Сердобск-Беково. Очевидцы доложили об этом в полицию.

Спустя пятнадцать минут нарушителя удалось засечь в районе села Сущевка. Однако требование инспектора ДПС об остановке водитель выполнять не стал, а лишь ускорился. ГИБДД начали погоню.

Спустя некоторое время, в районе деревни Сабуровка, патрулю удалось обогнать нарушителя и перекрыть ему дорогу, заставив остановиться. Однако и этим история не закончилась: дождавшись, когда инспектор ГИБДД выйдет из машины и подойдет, водитель снова нажал на газ и сбил стража порядка открытой дверью, снова устремившись вдаль.

Чтобы остановить опасного автолюбителя, сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам. Лишь попадания по трем из ним «легковушку» удалось остановить, а водителя - заставить сесть в патрульный автомобиль и пройти тест на содержание алкоголя в крови. Когда состояние опьянения подтвердилось, юный водитель, чуть не плача, попросил стражей порядка «быть людьми» и отпустить его, поскольку «ему жалко мать».

- В отношении 22-летнего гражданина составлены протоколы об административном правонарушении за отсутствие страхового полиса ОСАГО, невыполнение требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Кроме того, в отношении водителя возбуждены уголовные дела по статьям 264.1 и 318 УК РФ, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.