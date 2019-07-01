Олег Машковцев и Иван Белозерцев открыли вторую смену лагеря «Гвардеец»

Сегодня в Пензе состоялось открытие второй смены военно-патриотического лагеря «Гвардеец». Его воспитанниками станут представители восьми регионов страны: Пензенской, Самарской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Пермского края, республик Башкирии и Мордовии.

К гостям с приветственным словом обратился заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев:

- Мы организовываем подобные мероприятия для детей, которые сплотятся здесь, поймут, что такое взаимовыручка, вырастут настоящими людьми. Самая главная задача, которую поставил перед нами Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, - патриотическое воспитание наших детей здесь и реализуется.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что для участников смены приготовили насыщенную и интересную программу:

- Я уверен, что проведенное время в Пензе, занятия с опытными наставниками, выполнение поставленных задач, общение со сверстниками позволят вам приобрести новые умения и знания. Многие из вас в будущем выберут профессию офицера.

СПРАВКА «КП»

Военно-патриотический лагерь «Гвардеец-2» действует в Пензенской области с 2013 года. С 2017 года он получил статус юнармейского. Проект реализуется по инициативе и под патронажем полномочного представителя Президента РФ в ПФО.