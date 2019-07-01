В Мордовии наградили победителей восьмого Открытого чемпионата России по пахоте

С торжественным словом выступил Глава Республики Владимир Волков:

- Сегодня мы подводим итоги Открытого чемпионата России по пахоте. Она - основа всего сельского хозяйства. Если есть хлеб, то будет все остальное, что производится в сельском хозяйстве.

На торжественной церемонии награждения также присутствовал директор Департамента Минсельхоза России Роман Некрасов. Он отметил, что прошедшие соревнования показали мощь российского сельского хозяйства, и следующий Чемпионат мира по пахоте в 2020 году пройдет также в Мордовии. В ответ Глава республики заявил о своей уверенности в том, что событие будет организовано на высшем уровне.

- Мы уже давно полностью обеспечиваем себя продуктами. Безусловно, эти показатели нельзя достигнуть без высоких технологий в современном сельском хозяйстве, - сказал Владимир Волков.

- В 2020 году я уже не буду во главе Всемирной пахотной организации, но с большим удовольствием вновь приеду в Россию, чтобы увидеть в Саранске соревнования пахарей со всего мира, - сказал президент Всемирной пахотной организации Колин Миллар. - В Мордовии смогли организовать на самом высоком уровне проведение чемпионата России. Я уверен, что столь же высоким будет здесь уровень и мирового чемпионата.

Напомним, что победителем 8-го Открытого чемпионата России по пахоте стал Сергей Захаров из Пензенской области, который будет представлять Россию на Чемпионате мира по пахоте в США. Главным призом стал трактор Кировец К-424 производства Петербургского тракторного завода.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также поздравил победителя:

- Сергей Захаров достойно представил регион на Чемпионате России по пахоте! В отрасли сельского хозяйства в последние годы - подъем. Она является драйвером экономики Пензенской области: растет урожайность, объемы производства, прибыльность предприятий. ПО уровню заработной платы в сельском хозяйстве Пензенская область является лидером в Приволжском федеральном округе». Второе место занял Виктор Кудинов из Орловской области, третье - Сергей Телегин из Ивановской области.

В соревновании на мастерство управления трактором «Трактор-шоу» победил Леонид Рос из Республики Крым. Ему также достался трактор Agrolux 60. Второе место занял Сергей Сергейчев из Саратовской области, третье - Алексей Киреев из Республики Мордовия.

Церемония завершилась концертом группы «Браво».