Многоквартирные дома переходят на прямые договоры с ООО «ТНС энерго Пенза»
В областном центре продолжается активный переход многоквартирных домов на прямые договоры с ООО «ТНС энерго Пенза».
С 1 июня 2019 года на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком электроэнергии Пензенской области перешли 97 домов:
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Жители перечисленных выше домов будут получать счета за электроэнергию от ООО «ТНС энерго Пенза». Соответственно, оплата индивидуального потребления ресурса также должна производиться в адрес энергосбытовой компании.
Оплату счетов, передачу показаний и получение консультаций по возникающим вопросам новые клиенты могут осуществлять при помощи:
- мобильного приложения «ТНС энерго».
А подключение «Электронной квитанции» обеспечит доставку счетов за энергоснабжение на электронную почту клиента.
По всем интересующим вопросам жители могут получить консультацию специалистов Контактного центра по выделенной телефонной линии (8412) 98-78-48 (с понедельника по пятницу - с 9.00 до 19.00, в автоматическом режиме - круглосуточно и без выходных).
ИСТОЧНИК KP.RU