2019-06-28T11:16:36+03:00
Общество

Иван Белозерцев запретил повышать стоимость проезда в общественном транспорте

Губернатор поручил городской администрации рассмотреть возможность выплаты компенсации перевозчикам
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Губернатор Пензенской области высказался против повышения.Губернатор Пензенской области высказался против повышения.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Вчера стало известно о возможном повышении цен на проезд в пензенском общественном транспорте с 8 июля. Цена поездки будет зависеть не только от вида транспорта, но и от времени поездки: в частности, проезд в автобусах до 21.00 будет стоить 23 рубля, в маршрутках - 27-28 (в зависимости от перевозчика), после 21.00 – 28 и 30-31 соответственно.

Вчера губернатор Пензенской области высказался против повышения.

- Необходимо оценить экономическую обоснованность предлагаемого компаниями - перевозчиками тарифа. Если существует разница между экономически обоснованным тарифом и существующей ценой на проезд для граждан, администрация Пензы должна рассмотреть возможность компенсации этой разницы, - прокомментировал Иван Белозерцев. - Стоимость проезда нужно сохранить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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