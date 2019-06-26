АО «Российский аукционный дом» сообщает

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

25 сентября 2019 г. в 14:00 (по мск)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-448/2017 от 08.06.17г. и № РАД-81/2017 от 09.02.17г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 25 сентября 2019 г. в 14 часов 00 минут(время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 27 июня 2019 года по 23 сентября 2019 г., по следующим адресам:

в Поволжском филиале по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Красная, д. 176, лит. 5/2, оф. 3.103 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 23 сентября 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 24 сентября 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 25 сентября 2019 г. с 13:30 до 13:55 (мск) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 25 сентября 2019 г. по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу едиными лотами:

Лот №1:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 356 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. МАЛАЯ СЕРДОБА, ул. ЛЕНИНСКАЯ, дом 41, с кадастровый номером 58:17:0320501:279;

Объект 2: Земельный участок, площадью 1 300 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. МАЛАЯ СЕРДОБА, ул. ЛЕНИНСКАЯ, 41, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания здания, кадастровый номер 58:17:0320501:171

Начальная цена Лот №1 – 1 308 271 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 216 271 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 92 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лот №1 – 654 136 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 608 136 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 46 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 65 413 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на повышение – 65 413 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 130 827 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 122,4 кв.м., государственный контракт №0147-1/2018 от 22.05.2018г. заключенный с ГКУ «Государственное юридическое бюро Пензенской области», арендная плата 21 160,51 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 22.05.2018г. до 22.11.2018г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 5,7 кв.м., договор №2/2016 от 25.12.2016г. заключенный с Землянским Владимиром Романовичем, арендная плата 1 912,88 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 25.12.2016г. до 25.11.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 50 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0147 ПАО Сбербанк. Арендная ставка обратной аренды составляет 107 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 лет.

Лот №2:

Объект 1: Здание, назначение: нежилое, общей площадью 1460,2 кв.м, инв.№ 2-1, расположенное по адресу: Пензенская область, р-н Камешкирский, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, д. 3, с кадастровым номером 58:11:0100401:2152;

Объект 2: Нежилое здание котельной общей площадью 63,2 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, р-н Камешкирский, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, д. 3, с кадастровым номером 58:11:0100501:2118;

Объект 3: Земельный участок для размещения здания Сбербанка России, площадью 1552 кв.м, расположенный по адресу: обл. Пензенская, р-н Камешкирский, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, 3, кадастровый номер 58:11:0100401:1298, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под общественную застройку.

Начальная цена Лота №2 – 4 731 729 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 4 206 102 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 97 627 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 428 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2– 2 365 864 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 2 103 051 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 48 814 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 214 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 236 586 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на повышение – 236 586 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 473 173 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 83,85 кв.м. (2-й этаж), арендатор Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области, ежемесячный платеж – 11 972,10 руб.;

- 60,0 кв.м. (2-й этаж), арендатор Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, ежемесячный платеж – 12000,00 руб.;

- 8,9 кв.м. (2-й этаж), арендатор ООО «Агро-мясо», ежемесячный платеж – 3 500,00 руб.;

- 13,4 кв.м. (1-й этаж), арендатор ООО «Глонасс-авто», ежемесячный платеж – 4500,00 руб.;

- 28,8 кв.м. (1-й этаж) и 11,9 (2-й этаж), арендатор ИП Купцова Татьяна Владимировна, ежемесячный платеж – 11102,00 руб.;

- 13,9 кв.м. (1-й этаж), арендатор ИП Райкова Оксана Николаевна, ежемесячный платеж – 7500,00 руб.;

- 11,0 кв.м. (2-й этаж), арендатор Пугач Максим Анатольевич, ежемесячный платеж – 3000,00 руб.;

- 93,4 кв.м. (0-й этаж, гараж), арендатор Абрамов Сергей Николаевич, ежемесячный платеж – 5100,00 руб.;

- 20,9 кв.м. (2-й этаж), арендатор Купцова Елена Юрьевна, ежемесячный платеж – 3 344 руб.;

- 11,6 кв.м. (2-й этаж), арендатор Сорокин Олег Николаевич, ежемесячный платеж – 2 241,36 руб.

2. Обязательным условием при заключении договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 93 кв.м. на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0327 ПАО Сбербанк. Арендная ставка обратной аренды составляет 110 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 (десять) лет.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82, 248-15-34; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru