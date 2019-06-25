В понедельник в республиканской приемной Президента РФ Владимир Волков провел личный прием граждан. Для оперативной работы на встрече также присутствовали представители исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Александр Курканин выступил от лица жителей села Мокшалей Чамзинского района, которые уже много лет вынуждены ездить в соседнее село по ужасной дороге.

- Восемь километров просадок и выбоин, - так охарактеризовал магистраль мужчина. Владимир Волков отметил, что о проблеме ему известно, а сам участок уже включен в проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт пройдет в два этапа и начнется уже в этом году. Полностью в нормативное состояние дорогу приведут в следующем.

Жители Атюрьево обратились к главе с просьбой построить детский сад. От имени жителей райцентра выступила многодетная мать Марина Пьянзина.

- У нас в районе уже есть один садик, но его недостаточно, приходится стоять в очереди, - отметила гражданка. Проблему планируется решить в рамках нацпроекта «Демография», построив новый детский сад на 90 мест. Учреждение получит название «Радуга».

- Новый детский сад должен принять детей не только из Атюрьева, но и близлежащих населенных пунктов, - поручил глава Мордовии.

Рашид Мавлеханов, житель аварийного дома, расположенного на улице Т. Бибиной, попросил Владимира Дмитриевича посодействовать переселению жильцов из непригодного жилья в новые квартиры. В рамках реализации федерального проекта по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда и республиканской подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 38 жителей аварийного 16-тиквартирного дома станут новоселами до конца будущего года.

Другие обращения касались выделения социальных выплат на приобретение жилья и оказания материальной помощи на лечение ребенка-инвалида. По поручению Главы республики все обращения, полученные в ходе личного приема, будут взяты под особый контроль.