В Пензенской области врачей дефицитных специальностей будут обеспечивать служебным жильем

Во время совещания губернатор затронул тему подготовки квалифицированных кадров для работы на пензенских предприятиях. С начала года в регионе действует федеральная программа «Производительность труда и поддержка занятости населения». О том, что удалось сделать в ее рамках, доложил министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин. Глава ведомства отметил, что в этом году обучение пройдут 70 сотрудников региональных предприятий. На эти цели запланировано выделить свыше пяти с половиной миллионов рублей.

Иван Белозерцев призвал активно изучать и использовать опыт соседних регионов, а также современные методики.

- Мы должны активно сотрудничать и с государственными, и с частными компаниями, проводить опросы, оценивать качество курсов обучения, - отметил губернатор. - Повышение производительности труда позволит повысить заработную плату, что благотворно скажется на экономике региона.

Речь зашла и о поощрении специалистов - в частности, медицинских. Напомним, что в Пензенской области с сентября начнет действовать программа обеспечения служебным жильем врачей, работающих в сельской местности.

- Президент России на Прямой линии отметил, что жильем нужно дополнительно заниматься, чтобы медицинские специалисты не уезжали из сел из-за некомфортных условий, - отметил Иван Александрович. - Поэтому мы заложили 50 миллионов рублей на приобретение жилья.

В первую очередь, жилье получат работники дефицитных специальностей - из числа предусмотренных национальным проектом.

- Поручаю обсудить эту проблему на перспективу 3-5 лет. Необходимо привлечь к решению данного вопроса застройщиков, выработать механизм покупки жилья для работников системы здравоохранения с применением рассроченной системы оплаты, - пояснил глава субъекта Федерации.

Губернатор поручил представить ему все предложения по теме в течение двух недель. Также в рамках обсуждения участники совещания затронули вопросы «мусорной реформы», поддержки аграриев в период засухи и многие другие.