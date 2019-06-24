Александр Стрельников: Телефон моей приемной работает круглосуточно

Сегодня гостем нашего проекта становится Александр Стрельников, в округ которого входят часть проспекта Строителей, улицы Бородина, Рахманинова, проспект Победы, 2-й Виноградный проезд. Многоквартирные дома на этих улицах довольно старые (некоторые были построены около пятидесяти лет назад), поэтому чаще всего жители жалуются на ветхие крыши, проблемы с коммуникациями и прочие коммунальные проблемы. Но есть и другие просьбы.

- Я провожу приемы избирателей ежемесячно, - отмечает Александр Александрович. - Но разве же можно решить все, ответить всем за одну встречу? Конечно же, нет. Поэтому телефон моей приемной работает круглосуточно, и ряд вопросов мы решаем в индивидуальном порядке и в ходе личных встреч - нередко, выезжая на места вместе с сотрудниками УМВД и представителями ТСЖ.

Большая часть средств, полученных на исполнение наказов избирателей, идет на благоустройство территорий. Все проекты и инициативы депутат предпочитает обсуждать непосредственно с населением, прислушиваясь к их пожеланиям. Например, весной этого года Александр Стрельников встречался с жителями домов № 25 и 27 на улице Рахманинова, дворы которых давно нуждаются в приведении в порядок. Народный избранник продемонстрировал представителям инициативной группы проект, горожане озвучили свои мысли и идеи. План скорректировали в соответствии с пожеланиями населения.

Благодаря проекту «Городская среда» партии «Единая Россия» во дворах домов № 3, 1А, 3А, 15, 19, 23 на проспекте Строителей заменили асфальтовое покрытие, бордюры, установили лавочки. Большая работа проведена по ул. Бородина, 5: ремонт покрытия дорог, обустройство крыльца подъездов, стоянок, зеленых уголков. По улице Рахманинова провели внутриквартальные работы, облагородили придомовую территорию.

В округе депутата находится и известная в Пензе гимназия «САН». Помимо того, что в учебном учреждении учатся многие дети из микрорайона, сама школа часто используется как площадка для социокультурных мероприятий.

Во время одной из встреч представители гимназии пожаловались Александру Александровичу на отсутствие в учреждении нормальной спортивной площадки.

- В гимназии больше тысячи учеников, а места занятия спортом нет, - отметил депутат. - Совместно с родительским комитетом мы решили восстановить площадку, приступим к реализации проекта в ближайшее время.

Фото из личного архива депутата.

Как отец двоих детей (старшая дочь Александра Александровича учится в вузе, сын - в четвертом классе), народный избранник не понаслышке знает, что в школах есть проблемы не только с оборудованием или благоустройством, но и эмоциональной обстановкой. По инициативе депутата при гимназии «САН» был создан совет, в который вошли педагоги, психологи, представители правоохранительных органов. Эти люди изучают проблемы подрастающего поколения, ищут способы помочь ученикам справиться с неприятностями. Возглавляет совет сам Александр Александрович, и, по его словам, случаев реальной помощи школьникам уже насчитывается немало.

Для отдыха детей во внеучебное время в округе активно устанавливаются игровые площадки, устраиваются праздники двора с призами и конкурсами.

- Конечно, многое еще предстоит сделать, - отмечает Александр Стрельников. - Дома старые, в некоторых дворах даже нет лавочек. Но мы делаем все, что в наших силах и средствах.

Помимо этого, депутат Стрельников оказывает помощь жителям округа и из личных средств: например, регулярно организует для верующих паломнические поездки по святым местам - в Наровчат, Оленевку и т.д. Причем и здесь, во время составления маршрута, активно учитываются пожелания самих горожан.

И знаете, после такого совершенно не стыдно называть депутата действительно «народным избранником». Ведь так оно и есть.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр Александрович Стрельников, депутат Пензенской городской Думы шестого созыва от избирательного округа № 6. Место жительства - Пенза. Имеет два высших образования.

Трудовая деятельность:

2000 - 2002 г.г. - ОАО «Пензтяжпромарматура», менеджер, начальник бюро производственного планирования;

2003 - 2005 г.г. - ООО «Винтрек», начальник отдела продаж;

2005 - 2015 г.г. - ООО ГК «Арктика», генеральный директор;

2015 -2018 г.г. - ООО «Промодель», генеральный директор;

с 2018 г. по настоящее время - ООО «Промтехлитье», директор по экономике. Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия».