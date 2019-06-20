2019-06-20T11:15:40+03:00
Общество

«Русский ниндзя» в пензенском детском саду

На сегодняшний день в сфере дошкольного образования существует множество методик и технологий. Это и хорошо, потому что выбор столь разнообразен, но в то же время и сложно, так как сделать выбор бывает непросто, учитывая некоторые современные требования
Светлана БЕЛОВА
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Вторая часть мероприятия прошла на открытом воздухе.Вторая часть мероприятия прошла на открытом воздухе.
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Пензенская область тоже не остается в тени: здесь педагоги стараются так организовать образовательный процесс в детском саду, чтобы он не только стал интересен детям, но и каждое задание вызывало желание покорять новые вершины.

На прошлой неделе в детском саду № 52 «Полянка» состоялось практическое занятие для слушателей курсов повышения квалификации инструкторов по физической культуре. Организатором мероприятия выступил «Институт регионального развития Пензенской области». На обучающем семинаре присутствовали инструкторы по физической культуре из нашего города, области и Заречного, а также директор Центра дошкольного образования Валерия Феликсовна Купецкова.

В первой части мероприятия гостям продемонстрировали практическое занятие по физической культуре для детей пяти-шести лет «Русский ниндзя» (название было позаимствовано у популярной передачи). Во время упражнений дети использовали нестандартный спортивный инвентарь, сделанный совместными усилиями воспитателей и родителей (лесенки, качающийся мостик, «паутина» и др.). В ходе игры ребята учились работать в команде, разрабатывали разные группы мышц. Не менее важным является элемент самоконтроля, продемонстрированный на занятии (дети сами решали, насколько хорошо был пройден этот или иной этап и заслужили ли они фишку за его выполнение).

- Использованное нами оборудование позволяет не только повышать интерес детей к занятию, но и продемонстрировать силу воли, выносливость, быстроту, смелость, решительность, а также умение работать в команде, - отмечает автор занятия, инструктор по физической культуре Лариса Александровна Зайцева.

Во втором этапе занятия гости и слушатели курсов переместились на территорию садика, где стали свидетелями туристического мини-похода. Участниками этого занятия стали воспитанники подготовительной группы инструктор по физической культуре, воспитатель Наталья Евгеньевна Шундрова .

Туризм - одна из форм работы с детьми в области физического развития, которая не достаточно широко используется в других детских садах. В ходе занимательного путешествия ребята не только преодолевали препятствия, но и учились распознавать лекарственные растения, что нужно взять с собой в поход, а также как правильно ставить палатку и пользоваться компасом. В походе участвовали и родители: они вместе с ребятами проходили полосу препятствий, обеспечивали страховку и обучали детей безопасному поведению на природе.

- Залог успеха любого мероприятия - взаимодействие родителей, воспитателей и детей,- убеждена присутствующая на занятии Наталья Владимировна Черныш, мама одного из воспитанников группы. - Чем разнообразнее инвентарь, тем интереснее и увлекательнее пройдет занятие.

Итоги подвела руководитель курсов повышения квалификации инструкторов по физической культуре Валерия Феликсовна Купецкова:

- Коллектив детского сада творчески подошел к организации данных мероприятий и продемонстрировал как можно разнообразить занятия по физической культуре с помощью нестандартного оборудования, вызвать у детей живые эмоции и самое главное желание заниматься физкультурой, укреплять свое здоровье. Участие родителей в таких формах работы помогает прививать детям здоровый образ жизни с ранних лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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