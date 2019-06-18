В Мордовии будут бороться с зарплатами в конвертах

Темой разговора стала защита прав граждан на своевременное и полное получение заработной платы в субъектах ПФО. В мероприятии принял участие Глава Мордовии Владимир Волков.

Сергей Зайцев отметил, что в целом в республике права граждан защищаются, но есть и нерешенные вопросы. С начала года задолженность по выплате заработной платы возросла - в основном, из-за банкротства предприятий и неэффективного ведения деятельности.

Владимир Волков отметил, что, благодаря тесному сотрудничеству власти и прокуратуры, удалось решить многие проблемы.

- Мы стараемся пресекать задержку зарплат в организациях, признающих себя банкротами, - отметил Глава региона. - Уже удалось погасить задолженность в 158 миллионов рублей. Долги по зарплате есть в 34 организациях, большинство из которых находятся на стадии банкротства.

Участники совещания также затронули тему борьбы с зарплатами в конвертах и «серыми» схемами выплаты.

- Мы сделаем все, чтобы все проблемы решить, - заверил Глава РМ.