2019-06-18T15:30:01+03:00
Общество

В Мордовии будут бороться с зарплатами в конвертах

В Доме республики состоялось межведомственное совещание с участием заместителя Генерального прокурора РФ Сергея Зайцева
Анна ЧЕРНАЯ
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Владимир Волков отметил, что уже удалось решить многие проблемы.Владимир Волков отметил, что уже удалось решить многие проблемы.Фото: Пресс-служба Правительства РМ
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Темой разговора стала защита прав граждан на своевременное и полное получение заработной платы в субъектах ПФО. В мероприятии принял участие Глава Мордовии Владимир Волков.

Сергей Зайцев отметил, что в целом в республике права граждан защищаются, но есть и нерешенные вопросы. С начала года задолженность по выплате заработной платы возросла - в основном, из-за банкротства предприятий и неэффективного ведения деятельности.

Владимир Волков отметил, что, благодаря тесному сотрудничеству власти и прокуратуры, удалось решить многие проблемы.

- Мы стараемся пресекать задержку зарплат в организациях, признающих себя банкротами, - отметил Глава региона. - Уже удалось погасить задолженность в 158 миллионов рублей. Долги по зарплате есть в 34 организациях, большинство из которых находятся на стадии банкротства.

Участники совещания также затронули тему борьбы с зарплатами в конвертах и «серыми» схемами выплаты.

- Мы сделаем все, чтобы все проблемы решить, - заверил Глава РМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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