Против лома… Есть прием

По горячим следам проведены следственные действия. Непосредственно на месте конфликта состоялся разговор с людьми на сходе. С двух сторон к спокойному анализу причин подключили уважаемых граждан и старейшин.

По большей части общение проходило в самом населенном пункте. Здесь же и губернатор Иван Белозерцев и члены созданного штаба принимали решения по улучшению инфраструктуры Чемодановки, ремонту дороги. Оказанию помощи семье погибшего. В том числе и закрытию взятых им и его сестрой кредитов на строительство дома. Решительные и оперативные комплексные мероприятия позволили нормализовать обстановку и взять ее под контроль.