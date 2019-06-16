2019-06-16T12:06:42+03:00
Общество

Против лома… Есть прием

Желающие прогуляться «стенка на стенку» в Чемодановке, что под Пензой, явно поостыли. Причина: оперативные действия власти и правоохранителей
Виктор БАЯЗИТОВ
Поделиться:
Иван Белозерцев уже несколько раз встречался с жителями Чемодановки.Иван Белозерцев уже несколько раз встречался с жителями Чемодановки.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

По горячим следам проведены следственные действия. Непосредственно на месте конфликта состоялся разговор с людьми на сходе. С двух сторон к спокойному анализу причин подключили уважаемых граждан и старейшин.

По большей части общение проходило в самом населенном пункте. Здесь же и губернатор Иван Белозерцев и члены созданного штаба принимали решения по улучшению инфраструктуры Чемодановки, ремонту дороги. Оказанию помощи семье погибшего. В том числе и закрытию взятых им и его сестрой кредитов на строительство дома. Решительные и оперативные комплексные мероприятия позволили нормализовать обстановку и взять ее под контроль.

ivan_belozercev_penzaivan_belozercev_penza
Иван Белозерцев сообщил, что поможет закрыть кредиты мужчины, погибшего в Чемодановке
850 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Нам нужны мобильные сотрудники и без животных»: слепую массажистку из Самары не взяли на работу из-за собаки поводыря
Парадоксальная ситуация сложилась для руководителя соцпроекта «С собакой все пути открыты» Оксаны Серединской. Хотя в работе ей отказывают не только из-за поводыря, а зачастую из-за отсутствия зрения
Новости 24
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке были задержаны
Иван Белозерцев попросил пользователей Интернета перестать публиковать ложные слухи об инциденте в Чемодановке
В Губернаторском доме открылась выставка, приуроченная к 175-летию со дня рождения К.А. Савицкого
В селе Лопатки Бессоновского района сгорел срубовой дом
Виктор Кувайцев призвал горожан к совместному благоустройству дворовых территорий
В Чемодановке могут временно приостановить продажу алкоголя
«ДаншиноFEST» приглашает всех приобщиться к национальной культуре Мордовии
В понедельник глава пензенского СУ СК проведет личный прием в Чемодановке
ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна Fiat Chrysler Automobiles на льготных условиях
С начала года ряды пензенских доноров пополнили почти 1800 человек
Завтра для жителей Саранска выделят автобусы до Ключаревских кладбищ
В Чемодановке в массовой драке пострадали пять человек
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
ООО «ТНС энерго Пенза» предпринимает активные действия по снижению дебиторской задолженности потребителей
На месте старых корпусов Республиканской больницы Мордовии возведут новый жилой район
Еще 12 пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
В адрес генерального директора пензенской «Комсомолки» поступили телеграммы от Глав Пензенской области и Республики Мордовия
ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД
В Пензе обновили Галерею почета и славы
Пензенские библиотеки получили федеральный грант на развитие
Сотрудники МЧС Мордовии устроили праздник для горожан
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»
Восемь пензенских выпускников получили высшие баллы на ЕГЭ
До конца года во всех пензенских поликлиниках появятся терминалы для записи к врачу
Иван Белозерцев поручил подчиненным завести аккаунты в социальных сетях
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике