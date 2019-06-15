Полиция задержала 174 человека, причастных к массовой драке в селе под Пензой

После конфликта в Чемодановке в Пензенской области прошла операция по задержанию возможных участников массовой драки. 174 человека были доставлены в отдел МВД России по Бессоновскому району, где из допросили.Трое задержаны в качестве подозреваемых. Помощь полицейским оказывали сотрудники УФСБ, Росгвардии и Следственного комитета.

Напоминаем вам, что вечером, 13 июня, в селе Чемодановка произошел конфликт между местным населением и цыганами, который перерос в массовую драку с пострадавшими. Один из участников столкновения скончался вчера вечером. Происшествие обсудили на массовом сходе, на котором присутствовал губернатор Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, меньше чем за сутки с момента происшествия и возбуждения уголовного дела, представители ведомства провели 22 обыска, назначили пять экспертиз, опросили более 20 свидетелей.

Проверка продолжается.