2019-06-15T11:19:56+03:00
Общество

Полиция задержала 174 человека, причастных к массовой драке в селе под Пензой

В районе продолжаются допросы населения и обыски
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Вчера жители района перекрыли федеральную трассу.Вчера жители района перекрыли федеральную трассу.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

После конфликта в Чемодановке в Пензенской области прошла операция по задержанию возможных участников массовой драки. 174 человека были доставлены в отдел МВД России по Бессоновскому району, где из допросили.Трое задержаны в качестве подозреваемых. Помощь полицейским оказывали сотрудники УФСБ, Росгвардии и Следственного комитета.

Напоминаем вам, что вечером, 13 июня, в селе Чемодановка произошел конфликт между местным населением и цыганами, который перерос в массовую драку с пострадавшими. Один из участников столкновения скончался вчера вечером. Происшествие обсудили на массовом сходе, на котором присутствовал губернатор Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, меньше чем за сутки с момента происшествия и возбуждения уголовного дела, представители ведомства провели 22 обыска, назначили пять экспертиз, опросили более 20 свидетелей.

Проверка продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В понедельник глава пензенского СУ СК проведет личный прием в Чемодановке
ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна Fiat Chrysler Automobiles на льготных условиях
С начала года ряды пензенских доноров пополнили почти 1800 человек
Завтра для жителей Саранска выделят автобусы до Ключаревских кладбищ
В Чемодановке в массовой драке пострадали пять человек
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
ООО «ТНС энерго Пенза» предпринимает активные действия по снижению дебиторской задолженности потребителей
На месте старых корпусов Республиканской больницы Мордовии возведут новый жилой район
Еще 12 пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
В адрес генерального директора пензенской «Комсомолки» поступили телеграммы от Глав Пензенской области и Республики Мордовия
ВТБ обеспечил прием карт UnionPay в онлайн-кассах РЖД
В Пензе обновили Галерею почета и славы
Пензенские библиотеки получили федеральный грант на развитие
Сотрудники МЧС Мордовии устроили праздник для горожан
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»
Восемь пензенских выпускников получили высшие баллы на ЕГЭ
До конца года во всех пензенских поликлиниках появятся терминалы для записи к врачу
Иван Белозерцев поручил подчиненным завести аккаунты в социальных сетях
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике