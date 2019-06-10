2019-06-10T14:38:00+03:00
Экономика

По итогам ПМЭФ в Пензе планируется построить новый аэропорт и центр позитронно-эмиссионной томографии

Планы реализации достигнутых договоренностей будут сформированы до среды
Анна ЧЕРНАЯ
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Итоги форума обсудили сегодня на совещании в правительстве региона.Итоги форума обсудили сегодня на совещании в правительстве региона.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся трехдневный международный экономический форум, участниками которого стали инвесторы, предприниматели, чиновники со всей России и из-за рубежа. Традиционно, делегацию Пензенской области возглавил губернатор Иван Белозерцев.

В рамках форума глава региона провел более 20 встреч, в рамках которых были подписаны соглашения о сотрудничестве с другими регионами, коммерческими компаниями и госкорпорациями.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве губернатор поручил до среды подготовить «дорожные карты» реализации достигнутых договоренностей.

- Сроки выполнения проектов должны быть сжатыми, но реальными, - подчеркнул Иван Александрович. - В конце июля заслушаю отчет о ходе исполнения «дорожных карт» по всем соглашениям.

Он также распорядился начать тесное взаимодействие с компаниями «Новапорт» и «Швабе», которые будут реализовывать проекты строительства нового аэровокзала и центра ПЭТ КТ соответственно.

- У «Новапорта» есть намерение приобрести контрольный пакет акций Пензенского аэропорта, построить за собственные средства новый современный терминал. Это даст возможность увеличить количество направлений перевозки наших граждан в разные города РФ, - подчеркнул глава региона.

Строительство центра позитронно-эмиссионной томографии в Пензе по проекту компании «Швабе» должно быть завершено к середине 2020 года. Такие сроки обозначил губернатор. Иван Белозерцев особо отметил, что вложения бюджетных финансовых средств в этот проект не предполагается, он будет реализован на условиях ГЧП.

- Есть понимание и поддержка минздрава Российской Федерации и, в первую очередь, Президента России, - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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