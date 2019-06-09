2019-06-09T17:29:56+03:00
Происшествия

Сотрудник пензенского предприятия погиб, защищая беременную незнакомку

С девушкой хотел расправиться ее сожитель
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

57-летний сотрудник Пензенского радиозавода Сергей Б. погиб, пытаясь защитить девушку. 3 июня мужчина, находящийся в отпуске, отправился в лесополосу, находящуюся недалеко от Бессоновки.

Там он стал свидетелем жуткой сцены – на обочине дороги незнакомец угрожал пистолетом молодой беременной девушке. Незнакомка была ранена и истекала кровью. Как выяснилось позже, парень почти сразу же прострелил ей ногу. Недолго думая, мужчина встал между негодяем и его жертвой. Злоумышленник поднял пистолет и выстрелил. От полученного ранения Сергей скончался на месте.

Злоумышленник хладнокровно завернул тело в мешок, отнес его в машину мужчины, которую отогнал подальше от дороги, а после отвез девушку в больницу. Там перепуганная пострадавшая не сразу, но рассказала врачам правду о случившемся. Чтобы спасти жизнь девушке, врачам пришлось ампутировать ей ногу.

Пензенские следователи уже возбудили уголовное дело по факту. Проводится проверка.

Уже удалось выяснить, что 32-летний злоумышленник и 29-летняя пострадавшая девушка проживали вместе. В лес свою благоверную парень привез, чтобы поквитаться – им заранее была вырыта яма для подруги и припасены мешки. В совершенном преступлении нападавший вину признал.

У погибшего остались жена-инвалид, престарелая мать, дочь и два внука.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пензенских врачей начали обеспечивать служебным жильем
В Сердобске разыскивают мужчину, напавшего и ограбившего пенсионерку
Валерий Лидин принял участие в заседании Президиума Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
В 2020 году в Пензе пройдет Международный молодежный форум
Валерий Лидин представил Пензенскую область на Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
В 29 школах Пензенской области сделают капитальный ремонт
Портфель привлечения ВТБ в Пензе вырос до 20 миллиардов рублей
Владимир Волков снова поднялся в рейтинге губернаторов
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В приемном отделении Кузнецкой детской больницы завершился ремонт
Правительства Пензенской и Кемеровской областей договорились о сотрудничестве
Обладатель премии «МУЗ ТВ» выступит в Саранске перед матчем Россия-Сан-Марино