День города Пенза отметит многочисленными фестивалями

12 июня по всей Пензе пройдут многочисленные мероприятия, среди которых фестивали, фотовыставки, кинопоказы под открытым небом, флешмобы и концерты. Подробно о программе фестиваля рассказала начальник Управления культуры нашего города Вера Фейгина:

- Центром торжеств станет Юбилейная площадь. Здесь в 12 часов дадут старт празднованию Дня России и Дня города, далее состоятся парад колясок, большой флешмоб и театральный пролог.

После официальной части жителей и гостей города поприветсвуют почетные гости, среди которых наш земляк, космонавт, Герой России Александр Самокутяев и делегация из Китайской Народной Республики.

С 11.00 до 15.00 на Юбилейной площади будут проходить музыкальные мероприятия для детей и подростков «Потрогай музыку руками». Там же с 13.00 до 15.00 гости праздника смогут проверить свои физические возможности, сдав нормы ГТО.

На площади Ленина в 11.00 стартует фестиваль «Город детства»: на сцену выйдут дети от 3 до 5 лет.

Посмотреть фильмы о любимом городе можно будет в сквере Дениса Давыдова, с 11.00 до 18.00. На площади Ленина в 11.00 начнется дефиле национальных костюмов.

Сквер «Копилка пословиц» приглашает на фестиваль "Пенза-город мастеров " и фестиваль плова, а также дегустация сладостей и выпечки.

Молодежь сможет повеселиться на Фонтанной площади. Здесь в 11.00 стартует концертная программа.

Примечательно, что в этом году в праздничных мероприятиях будет участвовать и Пензенская Епархия. Мероприятия пройдут на Соборной площади. С 17 часов организована экскурсия по храму, подъем на колокольню, а также выставка -продажа монастырской выпечки, фотовыставки. Выступление Праздничного Патриаршего хора Московского Данилова монастыря состоится в 18.00.

В этот день наш город посетят представители разных областей: Нижегородской, Воронежской, Кировской, Владимирской, Суздальской, Тамбовской и других.

Праздник завершится салютом в 22.30 на Юбилейной площади.