Завтра в Саранске изменится схема движения

Завтра в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» состоится матч между сборными России и Сан-Марино. В связи с игрой и проведением фестиваля, приуроченного в ней, в городе изменится схема движения.

С 8 часов утра будет ограничено движение на отдельных участках улиц в центральной части города.

- Пешеходными станут улицы: Советская от ул. Демократической до ул. Рабочей; ул. Коммунистическая от ул. Пролетарской до ул. Волгоградской; ул. Б. Хмельницкого от ул. Пролетарской до ул. Большевистской и от ул. Л. Толстого до проспекта Ленина; ул. Большевистская от ул. Полежаева до ул. Кавказской по обеим сторонам; ул. Л. Толстого от ул. Полежаева до ул. Советской; проспект Ленина от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской; ул. Володарского от ул. Коммунистической до ул. Советской; ул. Рабочая от ул. Советской до ул. Коммунистической; ул. Волгоградская от ул. Коммунистической до ул. Короленко; проспект Российской Армии; ул. Красноармейская от ул. Саранской до ул. Кавказской, - отметил Заместитель Главы городского округа Саранск по реализации целевых программ Юрий Шохин.

Для тех, кто приедет на игру на личном автотранспорте, доступны будут парковки: с восточной стороны стадиона «Мордовия Арена» (за строительным гипермаркетом «Мегастрой»); на улице Кочкуровской; парковки по улице Инсарской (на левом берегу реки Инсар); парковка у инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска (ул. Советская, д. 7); парковки, прилегающие к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, 40) и ГАУ РМ «РЦСП «Старт» (ул. Московская, 12). Также будут открыты парковки у Парк-Отеля и Мордовского подворья.

Изменится и схема движения общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и газели будут ездить по другим маршрутам уже с 6 часов утра. В этот день общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

Автобусные маршруты №№ 1, 7, 13, 17, 29, 31, 32, 40, следующие по пр. Ленина и ул. Коммунистической, будут перенаправлены по улицам Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычным маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 15, 16, 18, 28, 37, 44, 45 проследуют по ул. Полежаева, пр. Ленина, ул. Б. Хмельницкого, ул. Серова и далее по маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 19, 22, 35 будут следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на ул. А. Невского и далее по действующим маршрутам.

Автобусные маршруты №№ 36, 38 будут следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на ул. Севастопольскую и далее по действующим маршрутам.

Автобусный маршрут №5 будет осуществлять движение без заезда во 2-й микрорайон ЖК «Юбилейный».

Автобусы по маршруту №6 будут заменены на троллейбусы, которые проследуют по улице Полежаева, проспекту Ленина до железнодорожного вокзала.

Автобусный маршрут №8 будет следовать по улицам Осипенко, А. Невского, Серова, Б. Хмельницкого с выходом на пр. Ленина и далее по привычному маршруту.

Автобусный маршрут № 20 вместо улиц Московской и Рабочей будет следовать по улице Севастопольской с выходом на привычный маршрут – улицу Волгоградскую.

Автобусный маршрут №27 проследует по улицам Косарева, Т. Бибиной, пр. 70 лет Октября, улицам Севастопольская, А. Невского, Осипенко.

Троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 7, 8 вместо улицы Коммунистической будут следовать по ул. Полежаева, пр. Ленина, ул. Васенко, ул. Гагарина и далее по существующим маршрутам.

Троллейбусы по маршруту №5 будут заменены на автобусы, которые будут следовать от железнодорожного вокзала по пр. Ленина, улицам Полежаева, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по действующему маршруту.

Работа троллейбусного маршрута №15 и автобусного маршрута №14 будет приостановлена. Вместо автобусного маршрута №14 будет усилена работа троллейбусного маршрута №13.