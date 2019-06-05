2019-06-05T15:51:19+03:00
Экономика

Пензенская делегация начала работу на Петербургском международном экономическом форуме

Сегодня губернатор Иван Белозерцев провел деловую встречу с заместителем Министра экономического развития Российской Федерации Вадимом Живулиным
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Иван Белозерцев отметил положительную динамику развития малого и среднего бизнеса в регионе.Иван Белозерцев отметил положительную динамику развития малого и среднего бизнеса в регионе.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге начал свою работу международный экономический форум, участие в котором принимают главы регионов, чиновники, предприниматели, руководители предприятий. Сегодня возглавляющий делегацию Пензенской области губернатор Иван Белозерцев встретился с заместителем Министра экономического развития Российской Федерации Вадимом Живулиным и обсудил с ним вопросы развития региона.

Пензенская область претендует на получение субсидий на софинансирование федерального проекта, направленного на содействие развитию индустриальных парков. В Пензенской области планируется создание двух таких парков - в самой Пензе и Сердобске.

Иван Белозерцев отметил положительную динамику развития малого и среднего бизнеса в регионе:

- Мы рассчитываем, что к 2024 году общее число занятых в малом и среднем предпринимательстве превысит 200 тысяч жителей, - пояснил Иван Белозерцев в ходе встречи. - В настоящее время разработана проектно-сметная документация на реконструкцию парка «Союз». Если нам удастся реализовать этот проект, будет открыто около 600 рабочих мест.

В ходе деловых переговоров стороны рассмотрели вопросы включения объектов Пензенской области в план строительства магистральной инфраструктуры и федеральную адресную инвестиционную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Россия снова проигрывает свои прилавки: наше сельское хозяйство - это потемкинская деревня
Колумнист «КП» удивляется, как вышло так, что калужский сыр стал стоить вдвое дороже пармезана, и приходит к выводу, что государство переборщило с поддержкой агрохолдингов
Новости 24
Виктор Кувайцев: «Нужно закрепить за детскими площадками ответственного за их содержание»
Сотрудники пензенской библиотеки имени Лермонтова участвуют в пятом книжном фестивале «Красная площадь»
Долг потребителей электроэнергии перед ООО «ТНС энерго Пенза» составил более 1,6 миллиардов рублей
Успешный переход Мордовии на цифровое вещание отметили на федеральном уровне
Житель Пензенской области нашел в личных вещах гранату
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Пензу посетили чиновники из Ульяновска
На площадке Петербургского международного экономического форума установили стенд Пензенской области
Самый массовый ЕГЭ прошел в Пензенской области без нарушений
На трассе в районе Кузнецка из-за ДТП перекрыли движение
В Пензе состоялся макрорегиональный этап Почтовой спартакиады
Пензенские спортсмены привезли медали с Всероссийских соревнований по киокусинкай
Пензенских пациентов будут различать по браслетам
Владимир Волков: «Мы продолжим благоустраивать Саранск»
Мэр Саранска провел личный прием граждан
Для пензенских мам с колясками обустроят удобный подъем к Соборной площади
Пензенское СУ СК подготовил ролик о Герое России Марине Плотниковой
Пензенские работодатели готовы доверить подросткам доставку документов и прием звонков