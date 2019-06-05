Пензенская делегация начала работу на Петербургском международном экономическом форуме

В Санкт-Петербурге начал свою работу международный экономический форум, участие в котором принимают главы регионов, чиновники, предприниматели, руководители предприятий. Сегодня возглавляющий делегацию Пензенской области губернатор Иван Белозерцев встретился с заместителем Министра экономического развития Российской Федерации Вадимом Живулиным и обсудил с ним вопросы развития региона.

Пензенская область претендует на получение субсидий на софинансирование федерального проекта, направленного на содействие развитию индустриальных парков. В Пензенской области планируется создание двух таких парков - в самой Пензе и Сердобске.

Иван Белозерцев отметил положительную динамику развития малого и среднего бизнеса в регионе:

- Мы рассчитываем, что к 2024 году общее число занятых в малом и среднем предпринимательстве превысит 200 тысяч жителей, - пояснил Иван Белозерцев в ходе встречи. - В настоящее время разработана проектно-сметная документация на реконструкцию парка «Союз». Если нам удастся реализовать этот проект, будет открыто около 600 рабочих мест.

В ходе деловых переговоров стороны рассмотрели вопросы включения объектов Пензенской области в план строительства магистральной инфраструктуры и федеральную адресную инвестиционную программу.