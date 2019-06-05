Группа компаний «Коноплекс» расширяет ассортимент продукции

На волне увлечения российских потребителей ЗОЖ и правильным питанием конопляное масло возвращается на полки магазинов. Ведущий производитель этого традиционного русского продукта – группа компаний «Коноплекс» – расширяет сеть поставок и линейку своей продукции. Теперь это натуральное масло холодного отжима будет продаваться в сетях «Глобус Гурмэ» и магазинах «Бахэтле». Кроме того, «Коноплекс» выводит на рынок кулинарную смесь для готовых блюд и семена конопли, которые используются как добавка в салат, а также муку из семян конопли, льна и тыквы.

Конопляное масло – традиционный для русской кухни продукт. Именно его массово использовали до широкого распространения подсолнечного и оливкового масла, причем не только в пищу, но и в косметологических целях, а также в качестве лекарственного средства. По своим свойствам и влиянию на организм человека оно значительно отличается от других видов масел, представленных на рынке. Конопляное масло содержит оптимальный баланс (1:3) жирных кислот омега 3–6. Именно такой баланс позволяет максимально усваиваться всем витаминам и минералам. Хлорофилл, придающий маслу зеленоватый оттенок, помогает бороться с воспалительными процессами, участвует в процессах регенерации и омоложения организма. Масло не содержит никаких вредных или модифицированных компонентов (без ГМО). Масло часто рекомендуют вводить в рацион беременным женщинам, детям, людям, перенесшим тяжелые болезни или операции.

Компания начала отгрузки всей линейки масел под брендом «Коноплянка» в сеть «Глобус Гурмэ» и казанскую сеть «Бахэтле». В линейку входит шесть видов натурального растительного масла холодного отжима: конопляное, облепиховое, горчичное, тыквенное, льняное и подсолнечное.

Фото предоставлено представителями компании

- Мы занимаемся коноплеводством в России с 2014 года и научились самостоятельно выращивать отечественные высокомасличные семена конопли без применения пестицидов. Уже несколько лет наша компания реализует масло и семена конопли, которые смело можно назвать российскими суперфудами, по-настоящему органическими продуктами, – отмечает Милена Александрова, директор ООО «Коноплекс Продукты Питания».

Помимо расширения сети поставок «Коноплекс» увеличивает линейку продуктов. В этом году компания начала выпускать несколько новых позиций муки из семян конопли, льна и тыквы. Мука за счет содержащего в ней легко усваиваемого белка, микроэлементов и растительной клетчатки способна обогатить рацион человека. Новинкой этого года также станет «Нутриентная смесь семян», которая, кроме семян тыквы, льна и кунжута, на 50% состоит из семян конопли. Добавление семян в салаты и готовые блюда придаст дополнительной энергии и позволит чувствовать себя сытым намного дольше, а это ключ к естественной потере лишнего веса.

Фото предоставлено представителями компании

- Уверена, что спрос потребителей на натуральные растительные и функциональные продукты будет расти, поэтому в нынешнем году мы дополнили нашу линейку. Можно сказать, что мы заново открываем семена конопли для российских потребителей. Результаты уже настраивают на оптимизм: прирост продаж намного опережает темпы роста рынка растительного масла. Сейчас на масло приходится порядка 70% выручки «Коноплекса Продукты Питания, – комментирует Милена Александрова.