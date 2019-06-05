АО «Российский аукционный дом» сообщает

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 06.06.2019 с 14.00 (мск) на 25.06.2019 на 14.00 (мск) по объектам недвижимости, выставленным на продажу единым лотом Лот №5:

Лот №5:

Объект 1: Административное здание, общей площадью 356 кв.м., расположенное по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. МАЛАЯ СЕРДОБА, ул. ЛЕНИНСКАЯ, дом 41, с кадастровый номером 58:17:0320501:279;

Объект 2: Земельный участок, площадью 1 300 кв.м., расположенный по адресу: Пензенская область, Малосердобинский район, с. МАЛАЯ СЕРДОБА, ул. ЛЕНИНСКАЯ, 41, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для обслуживания здания, кадастровый номер 58:17:0320501:171

Начальная цена Лот №5 – 1 308 271 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 1 216 271 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 92 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лот №5 – 654 136 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 608 136 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 46 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 65 413 руб. 60 коп.

Шаг аукциона на повышение – 65 413 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 130 827 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 122,4 кв.м., государственный контракт №0147-1/2018 от 22.05.2018г. заключенный с ГКУ «Государственное юридическое бюро Пензенской области», арендная плата 21 160,51 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 22.05.2018г. до 22.11.2018г. с автоматической пролонгацией на тот же срок;

- 5,7 кв.м., договор №2/2016 от 25.12.2016г. заключенный с Землянским Владимиром Романовичем, арендная плата 1 912,88 руб. в месяц, в т.ч. НДС 20%, срок действия - с 25.12.2016г. до 25.11.2017г. с автоматической пролонгацией на тот же срок.

2. Обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 50 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0147 ПАО Сбербанк. Арендная ставка обратной аренды составляет 107 руб., в том числе НДС 20%, в месяц без учета коммунальных услуг. Срок аренды 10 лет.

Дата и время проведения торгов: 25 июня 2019г. в 14 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 21 июня 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 21 июня 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 24 июня 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 25 июня 2019 г. с 13:30 до 13:55 (МСК) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 25 июня 2019 г. по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

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Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом», сообщает о переносе даты проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский»), с 10.06.2019 с 13.00 (мск) на 25.06.2019 на 13.00 (мск) по объектам недвижимости, выставленным на продажу единым лотом Лот №1:

Лот №1:

Объект 1: Здание, назначение: нежилое, общей площадью 1460,2 кв.м, инв.№ 2-1, расположенное по адресу: Пензенская область, р-н Камешкирский, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, д. 3, с кадастровым номером 58:11:0100401:2152;

Объект 2: Нежилое здание котельной общей площадью 63,2 кв.м, расположенное по адресу: Пензенская область, р-н Камешкирский, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, д. 3, с кадастровым номером 58:11:0100501:2118;

Объект 3: Земельный участок для размещения здания Сбербанка России, площадью 1552 кв.м, расположенный по адресу: обл. Пензенская, р-н Камешкирский, с. Русский Камешкир, ул. Радищева, 3, кадастровый номер 58:11:0100401:1298, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под общественную застройку.

Начальная цена Лота №1 – 7 097 594 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 6 309 153 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 146 441 руб., включая НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 642 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 4 731 729 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 4 206 102 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 97 627 руб., включая НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 428 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 473 172 руб. 90 коп.

Шаг аукциона на повышение – 236 586 руб. 50 коп.

Шаг аукциона на понижение – 473 173 руб.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

1. Действующих договоров аренды, не подлежащих государственной регистрации:

- 83,85 кв. м (2-й этаж), арендатор Управление Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области, ежемесячный платеж – 11 972,10 руб.;

- 60,0 кв. м (2-й этаж), арендатор Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области, ежемесячный платеж – 12000,00 руб.;

- 8,9 кв. м (2-й этаж), арендатор ООО «Агро-мясо», ежемесячный платеж – 3 500,00 руб.;

- 13,4 кв. м (1-й этаж), арендатор ООО «Глонасс-авто», ежемесячный платеж – 4500,00 руб.;

- 28,8 кв. м (1-й этаж) и 11,9 (2-й этаж), арендатор ИП Купцова Татьяна Владимировна, ежемесячный платеж – 11102,00 руб.;

- 13,9 кв. м (1-й этаж), арендатор ИП Райкова Оксана Николаевна, ежемесячный платеж – 7500,00 руб.;

- 11,0 кв. м (2-й этаж), арендатор Пугач Максим Анатольевич, ежемесячный платеж – 3000,00 руб.;

- 93,4 кв. м (0-й этаж, гараж), арендатор Абрамов Сергей Николаевич, ежемесячный платеж – 5100,00 руб.;

- 20,9 кв.м (2-й этаж), арендатор Купцова Елена Юрьевна, ежемесячный платеж – 3 344 руб.;

- 11,6 кв.м (2-й этаж), арендатор Сорокин Олег Николаевич, ежемесячный платеж – 2 241,36 руб.

2. Обязательным условием при заключении договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона Предварительного договора долгосрочной аренды и Основного договора долгосрочной аренды нежилых помещений, общей площадью не более 89 кв. м на 1 этаже Объекта 1 для размещения дополнительного офиса Пензенского отделения № 8624/0327 ПАО Сбербанк. Арендная ставка составляет 25% от стоимости 1 кв.м. реализуемого Объекта 1, но не более рыночной оценки арендной ставки, срок аренды 10 (десять) лет.

Дата и время проведения торгов: 25 июня 2019г. в 13 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 21 июня 2019 г.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 21 июня 2019 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 24 июня 2019 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 25 июня 2019 г. с 12:30 до 12:55 (МСК) по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.

Подведение итогов торгов состоится 25 июня 2019 г. по адресу: г. Пенза, ул. Суворова, д.81, 9 этаж, актовый зал.