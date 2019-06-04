Матч со звездами, концерт и средневековый колорит - что ждет болельщиков на матче сборной в Саранске

При поддержке Правительства Республики Мордовия в городе будут установлены hospitality и фотозоны с игроками сборной России, пройдут розыгрыши призов и билетов на матч, а на Площади Тысячелетия в день матча пройдет праздничный фестиваль с автограф-сессией послов РФС - Андреем Тихоновым, Дмитрием Хлестовым и Русланом Пименовым.

Но самое интересное ждет болельщиков на стадионе. За три часа до матча на площади «Мордовии Арены» болельщики смогут окунуться в атмосферу государства-крепости Сан-Марино и повстречаться со средневековыми рыцарями, попробовать свои навыки в гончарном искусстве, стрельбе из лука и чеканке монет, потанцевать под звуки старинных музыкальных инструментов, посмотреть представления уличных акробатов и отведать настоящую аппенинскую кухню.

Также болельщиков ждут серия поединков с экс-футболистами национальной сборной, тесты на скорость реакции и точность удара, панна-футбол и текбол, бесплатные аквагрим и барбер-шоп, розыгрыш призов и насыщенная музыкальная программа.

- Каждая игра национальной сборной должна стать настоящим праздником в принимающем городе, - прокомментировал новость президент РФС Александр Дюков. - При этом праздничная атмосфера для жителей города и приезжих болельщиков должна создаваться не только на территории стадиона перед матчем, но и в городском пространстве - на центральных площадях, в торговых центрах, в общественном транспорте. Также как это было в дни проведения Чемпионата мира по футболу. Не сомневаюсь, что и Саранск, и далее - Нижний Новгород, принимавшие матчи мирового первенства, прекрасно справятся с этой задачей. В обоих городах мы ждем праздника и аншлаги на трибунах.