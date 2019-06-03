Команды России и Сан-Марино сыграют в футбол в Саранске

8 июня на стадионе «Мордовия Арена» сыграют команды России и Сан-Марино. Продажи билетов на игру стартовали еще в начале мая, и за первую неделю их приобрели свыше 20 тысяч болельщиков. Всего же планируется присутствие более 40 тысяч зрителей - в большинстве своем, россиян.

В понедельник в администрации города состоялось оперативное совещание, на котором глава ведомства Петр Тултаев заслушал доклады подчиненных, ответственных за то или иное направление подготовки к важному событию.

Начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова рассказала, что для гостей и жителей города будут работать три зоны гостеприимства: на территории, прилегающей к парку А.С. Пушкина, Экопарке на Моховой и площади Тысячелетия.

- В зонах гостеприимства предусмотрено размещение торговых точек по продаже продуктов питания и напитков, а также сувенирной продукции. Кроме этого, в городе будут функционировать около восьмидесяти нестационарных торговых объектов по продаже кваса и лимонада, сувенирной продукции, еды быстрого приготовления, сладкой ваты и попкорна, - отметила Людмила Данилова.

Культурная программа для болельщиков стартует в 12 часов дня.

- Творческие площадки будут работать в Экопарке, в парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина, на набережной реки Саранки. Организацию культурной программы на площади Тысячелетия курирует министерство культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия. Культурная программа продлится до 23 часов, - сообщила начальник управления культуры Татьяна Салищева.

О мерах безопасности подробнее рассказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Управления МВД России по го Саранск Алексей Илиев:

- С 6 июня правоохранительные органы переходят на усиленный режим работы в связи с введением мер безопасности. Всем гражданам, передвигающимся по улицам, особенно в ночное время, при себе необходимо будет иметь удостоверение личности.

По итогам совещания Петр Тултаев также озвучил ряд поручений:

- Коммунальные службы, начиная с пятницы, должны перейти на усиленный режим работы. Готовность должна быть хорошая. Опыт проведения мероприятий такого масштаба есть, но расслабляться никому не стоит. По сути, это мини-чемпионат мира по футболу, - подчеркнул Петр Тултаев.

Также в день проведения матча в городе будут действовать некоторые ограничения на движения и стоянку транспорта. Информация об этом уже развешена в автобусах и троллейбусах, которые будут ездить по другим маршрутам.

- После матча жители Саранска, посетившие матч, до своего места жительства смогут добраться на общественном транспорте с остановок по улице Полежаева, а также на специальных автобусах с улицы Севастопольской на пересечении с проспектом Российской Армии, которые проследуют на Химмаш, Светотехстрой и Юго-Запад, - рассказал начальник Транспортного управления Игорь Белорунов.