2019-05-31T13:08:58+03:00
Здоровье

В Мордовии разрабатывают 150 лекарственных препаратов нового поколения

В настоящее время медикаменты из республики продаются не только в России, но и странах СНГ
Алиса НЕВСКАЯ
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Петр Белый рассказал главе республики о работе в рамках обновления продуктового портфеля.Петр Белый рассказал главе республики о работе в рамках обновления продуктового портфеля.Фото: Пресс-служба Главы РМ
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Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед» Петром Белым. Участники обсудили вопросы развития завода «Биохимик», в том числе в рамках выполнения задач по импортозамещению и повышению экспортного потенциала России, поставленных Президентом страны.

Напомним, 16 мая Владимир Путин на медиафоруме независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость», отвечая на вопрос журналиста из Мордовии, заявил о поддержке предприятий, ориентированных на импортозамещение в сфере производства лекарственных препаратов.

В настоящее время медикаменты из Мордовии поставляются в страны СНГ. В прошлом году было открыто торговое представительство во Вьетнаме, развиваются рынки сбыта со странами Персидского залива и Латинской Америки.

- Сейчас во всем мире и по всем направлениям самый важный вопрос - это себестоимость продукции. Чтобы оставаться конкурентоспособными, нужно заниматься этим постоянно, иначе можно уйти с рынка, - отметил Владимир Волков.

Петр Белый рассказал главе республики о работе в рамках обновления продуктового портфеля - замене устаревших препаратов на современные и высокорентабельные. В настоящее время на различных этапах разработки и освоения находятся 150 лекарственных препаратов различных фармацевтических групп, среди которых - новейшие антибиотики пятого поколения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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