Ректоры вузов ПФО обсудили в Саранске поддержку молодежи

На этой неделе Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в заседании Совета ректоров вузов ПФО. Мероприятие состоялось в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете имени Н.П. Огарева. Открыл и вел заседание вице-президент Российского союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов ПФО, президент Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Роман Стронгин.

Приветствуя участников заседания, Владимир Волков отметил, что для республики большая честь встречать представителей высших учебных заведений Приволжского федерального округа:

- Осенью прошлого года Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в Саранске провел заседание Общественного совета округа по развитию институтов гражданского общества. Тогда участники встречи обсудили вопросы обеспечения условий профессиональной самореализации молодежи. Сегодняшнее заседание - это логическое продолжение того мероприятия. Всем нам крайне важно преуспеть в этой сфере, увидеть имеющиеся проблемы.

Особое внимание в Мордовии уделяется работе с талантливыми школьниками, развитию молодежной науки, вовлечению молодежи в технологический бизнес, начиная со школьной скамьи, проводится комплекс мероприятий по профориентации. Республиканский Лицей для одаренных детей четвертый год подряд занимает второе место в рейтинге лучших школ России. 46 воспитанников лицея стали призерами российских олимпиадах. Причем результаты достигаются в таких приоритетных направлениях как математика, физика, химия, астрономия. В новом учебном году на базе МГУ им. Н.П. Огарева откроется университетский лицей. Планируется набрать два класса по физико-химическому профилю и профилю «Информационные технологии и математика».

В Саранске успешно работает детский технопарк «Кванториум» - это площадка для дополнительного образования детей научно-технического направления, за год его посетили более 30 тысяч детей. По всем федеральным показателям «Кванториум» входит в «зеленую» зону, его воспитанники завоевали уже немало наград на различных всероссийских конкурсах. Детские технопарки планируется открыть и в районах республики.

- Мы стараемся модернизировать образование. В прошлом году пединститут им. М.Е. Евсевьева получил грант РФФИ на обеспечение качества педагогического образования. В республике создаются более 15 новых лабораторий, которые возглавят молодые ученые, - сказал Владимир Волков. - Наши вузы должны оказать полное научное и интеллектуальное содействие реализации национальных проектов, подготовить профессиональные кадры для решения сложных исследовательских, технологических, производственных задач. Особое внимание нужно уделить взаимодействию вузов с предприятиями. Хорошим примером служит инициатива завода «Биохимик». При его содействии в университете открыто новое направление «Химическая технология», которое нацелено на подготовку кадров для фармацевтической отрасли. Первый набор составил 20 человек, причем половина из них обучается за счет республиканского бюджета, а подготовку еще 10 человек оплачивает предприятие. Кроме того, «Биохимик» заключил с каждым студентом договор о целевом обучении, в рамках которого обязуется платить стипендию в размере 10 тысяч рублей, а также гарантирует трудоустройство.

Глава Мордовии отметил, на заводе «Оптиковолоконных систем» учреждена стипендия имени академика Евгения Михайловича Дианова. Именная стипендия будет выплачиваться лучшим студентам Института физики и химии МГУ им.Н.П. Огарева. Первой обладательницей сертификата стала студента четвертого курса Алина Таратынова. Уже в следующем учебном году она будет получать по 10 тысяч рублей ежемесячно.

Владимир Волков привел в пример Свердловскую область, где металлургический завод организовал на своей базе подготовку кадров. Отметил, Мордовии нужно перенимать этот опыт.

- Главное - найти хорошую работу с достойной зарплатой, - подчеркнул Владимир Волков. - Необходимо снизить отток молодежи и трудоспособного населения в другие регионы страны. Для решения этих проблем нужно менять и нашу психологию, менталитет детей, молодежи и, прежде всего, родителей. Некоторые начинают готовить ребенка к отъезду из республики еще со школы. Это неправильно. Для самореализации не обязательно уезжать в другие регионы.