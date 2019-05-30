Новый завод по переработке индейки в Пензенской области будет выпускать 155 тысяч тонн продукции в год

ГК «Дамате» запустила в Пензенской области новый птицеперерабатывающий завод. Новейшее предприятие мощностью в 155 тысяч тонн готовой продукции удалось построить всего за полтора года. Итоговая стоимость реализованного инвестиционного проекта превысила 11 миллиардов рублей, часть из которых были выделены «Россельхозбанком».

- Это действительно крупнейшее предприятие в Российской Федерации по переработке индейки. Как вы знаете, задача Министерства сельского хозяйства сделать так, чтобы бизнес наших товаропроизводителей развивался. Я желаю удачи вашему предприятию, исполнения всех производственных показателей, - обратилась к собравшимся заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал открытие нового завода большим событием не только для Пензенской области, но и для страны в целом.

- Мы открываем самый крупный и самый современный завод в России. Что это дает Пензенской области? Создание рабочих мест на территории районов со средней заработной платой - 37 тысяч рублей. К нам сегодня едут молодые кадры из других регионов, едут для работы в этой компании потому, что она мощная и у нее большая перспектива для дальнейшего развития, - подчеркнул глава Пензенской области.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отметил, что Пензенская область впереди планеты всей, а предприятие «Дамате» - несомненно, производство завтрашнего дня.

- Такое производство дает людям возможность уверенно смотреть в будущее, - заявил глава Ставрополья.

СПРАВКА «КП»

В настоящее время ГК «Дамате» является крупнейшим работодателем в сельскохозяйственном секторе Пензенской области. Компания присутствует в Нижнеломовском, Колышлейском, Вадинском, Мокшанском, Спасском, Наровчатском районах. На предприятиях, включенных в проекты по производству индейки и молочной продукции, работает свыше четырёх с половиной тысяч человек.

- Выстраивая нашу компанию мы не стремились к тому , чтобы быть первыми, наша главная цель - быть лучшими. Птицеперерабатывающий завод, который мы запустили сегодня - яркий пример такого подхода, - прокомментировал председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев, - Новейшее оборудование, современные технологии, огромное количество инновационных решений выводят процесс переработки мяса индейки на новый уровень и, главное, позволяют нам производить качественный, безопасный и свежий продукт.