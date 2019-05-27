Валерий Лидин: «Почти 40 тысяч пензенцев приняли участие в предварительном голосовании»

Председатель «Единой России», премьер-министр России Дмитрий Медведев провел селекторное совещание с руководителями региональных отделений партии. Главной темой разговора стали организация и проведение Единого дня предварительного голосования, который состоялся в минувшее воскресение.

«Единая Россия» - единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование. Таким образом определяются кандидаты от Партии на выборах депутатов законодательных собраний, административных центров и органов местного самоуправления.

В этом году выборы пройдут в 45 субъектах РФ. В 18 регионах - выборы высших должностных лиц, в 13 - кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 21 - кампании по избранию депутатов административных центров, в 3 - выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

Секретарь Пензенского регионального отделения партии, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что предварительное голосование в Пензе прошло на хорошем организационном уровне и с хорошей явкой.

- Почти 40 тысяч жителей Пензы приняли участие в голосовании, это почти на два процента выше, чем в 2016 году, - подчеркнул он.

По словам Валерия Лидина, это стало возможным благодаря слаженной работе регионального оргкомитета: от приема документов, проведения обучающих семинаров с участниками ПГ и до проведения дебатов и встреч с избирателями.

- Мы провели 48 раундов дебатов в прямом эфире, где кандидаты могли высказать свои предложения по реализации тех наказов, которые давали избиратели города. Мы подключили к этой работе общественную приемную, организовали выездные приемы во всех 35 избирательных округах Пензы, – сообщил глава пензенских единороссов.