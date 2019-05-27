Невыученные уроки одного конфликта в Рамзае

Но засилье бюрократии в отрасли, низкие зарплаты, да и, чего греха таить, скандалы, участившиеся в стенах российских школ, вынуждают все больше учителей уходить из отрасли - в частное репетиторство или, как посоветовал один известный в нашей стране человек, в бизнес. Впрочем, иногда специалист вынужден покидать свое место по совсем иным причинам.

Елена Николаевна Тетёркина, как говорится, - педагог от Бога. Из тех, к которым благодарные ученики приходят в гости спустя десятилетия после выпуска: вспомнить школьные деньки за чашечкой чая и сказать пару теплых слов. Работая в стенах школы им. М. И. Загоскина села Рамзай Мокшанского района Пензенской области и будучи ее директором, Елена Николаевна годами прикладывала титанические усилия, чтобы вверенное ей учебное учреждение процветало. Послужной список педагога вызывает восхищение: звание «Почетный работник образования», дважды победитель районного этапа конкурса «Учитель года» (в 2005 и 2013), многочисленные награды разных уровней. При ее руководстве признанная аварийной школа была отремонтирована, да еще на высшем уровне: это отметил даже сам губернатор, в 2017 году вручивший учреждению грант по итогам конкурса «Лучшая сельская школа Пензенской области».

Но, по всей видимости, кому-то трудолюбие и искреннее желание женщины сделать лучше все же помешало.

В сентябре прошлого года, когда в Рамзайской школе все еще продолжалась реконструкция, Елене Николаевне пришлось прервать законный отпуск из-за необходимости присутствовать на месте и контролировать работу строителей - с возможностью «догулять» оставшиеся дни после окончания ремонта. Использование оставшейся части отпуска было заранее согласовано с Управлением образования местной администрации.

Вот тут-то в этой истории и появился второй герой - глава Администрации Мокшанского района Николай Николаевич Тихомиров. Из ведомства пришла информация, что якобы Елена Николаевна из-за отпуска отсутствовала в школе во время ремонта, а значит, не контролировала процесс и, тем самым, нарушила действующее законодательство, проявив себя недобросовестным директором. Слухи об этом быстро дошли до педагогического состава учреждения и родителей учеников.

Елене Николаевне объявили выговор (впрочем, дисциплинарное взыскание позднее, после обращения в суд, сняли). В дальнейшем все происходящее было явно организовано с одной целью - заставить директора школы покинуть свой пост. Что и произошло: должность занял некий А. Е. Лысов, а саму Елену Николаевну под давлением сверху понизили до простого учителя. Но на этом злопыхатели не остановились: по всей видимости, в родной школе педагог больше неугоден, и потому продолжающийся буллинг в стенах учреждения был уже направлен, видимо, на то, чтобы учитель написала заявление по собственному и ушла. Самое печальное, что ненароком в конфликт оказались втянуты и дети.

«В нашей школе больше полутора месяцев не проводятся уроки ИЗО, - говорится в обращении женщины в одно из ведомств. - Учительница ушла в декретный отпуск. Мое письменное заявление о предоставлении мне, учителю высшей категории, права вести эти уроки проигнорировано. В расписании заменяют их другим предметом или ставят прочерки. Дети на это время предоставлены сами себе. До конца четверти остается 10 учебных дней и кто, а самое главное, как будут оценивать знания детей, классные руководители не знают, да и сомневаются, что кто-то вообще за это ответит. Предполагают, что все закроют глаза на это грубейшее нарушение. Или же организуют «аврал» с принуждением не специалистов вести предмет и выставлять за урок по три оценки, при этом никого не будет интересовать, что нарушается учебный процесс».

В школе Елену Тетёркину уважают и коллеги, и ученики.Фото: Из личного архива героя публикации

Есть, конечно, и светлое пятно в нашей истории: коллеги стеной встали на защиту бывшего руководителя, написав коллективное письмо главе Администрации с просьбой встретиться с ними и поговорить, а также вернуть Елену Николаевну на должность директора.

Но, увы, слухи, негативная реакция общественности, травля и невозможность нормально заниматься делом всей жизни серьезно подорвали здоровье педагога. Не желая отступать, Тетёркина продолжила обращаться в различные инстанции, поднимаясь все выше и выше, с просьбами разобраться в ситуации и привлечь Николая Тихомирова к ответственности за ложную информацию. Но из ведомств и организаций приходили лишь отписки (нарушений не выявлено, разберемся, идите в суд, это их юрисдикция), либо ответом было молчание.

Невольно задумываешься: а бывают ли вообще счастливые концовки у таких историй? Конечно, вторая сторона в нашем конфликте на деле не совсем чиста - за Николаем Николаевичем числятся «грешки» (по иронии судьбы, связанные с трудовым законодательством и махинациями с отпуском и сомнительными больничными - факт подтвердила прокурорская проверка в феврале этого года). Но почему-то не возникает и сомнения, что в конечном итоге все это дело «спустят на тормозах», толком не разобравшись: все же согласитесь, что у учителя и главы администрации (пусть и районной) разные «весовые категории», связи, возможности. Но горестно наблюдать, как из-за таких ситуаций из без того нестабильной сферы образования уходят кадры, действительно заинтересованные в своей деятельности, любящие свою работу и думающие, в первую очередь, только о благе своих учеников. И если раньше родители учеников задавали вопрос, кто же в школах защитит их детей, то сегодня так и хочется спросить - а кто же защитит наших педагогов?

Обсуждать и считать промахи и проступки сторон можно до бесконечности, ведь конфликты имеют свойство расти, подобно снежному кому. Но так хочется верить: представители районной администрации (как более сильный оппонент в конфликте) все же придут к мысли, что гораздо проще и лучше для всех будет уйти от скандала, сохранив доброе имя и найдя компромисс.

Не пора ли поставить точку, господа?