Саранское предприятие будет выпускать до четырех миллионов километров оптоволокна в год

В среду Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел модернизированную линию по выпуску оптического волокна АО «Оптиковолоконные системы». В рамках проекта, реализуемого при поддержке Фонда развития промышленности РФ, здесь запустили дополнительную линию вытяжки и вспомогательный участок покраски оптоволокна. Общая стоимость проекта превысила 950 миллионов рублей.

После осмотра модернизированного производства состоялось совещание, посвященное перспективам развития производства компании.

- Для нас этот проект принципиально важен, - отметил Владимир Волков. - Модернизация позволит увеличить производственные мощности в полтора раза и более - до четырех миллионов километров оптического волокна в год. Потребность российского рынка в данной продукции сейчас равна семи миллионам километров. Это значит, что, благодаря глубокой модернизации, наше предприятие сможет удовлетворить более 50% спроса кабельных заводов России на оптоволокно.

Модернизацией завода занимались местные специалисты - выпускники МГУ им. Н.П. Огарева.

- Сегодня те кадры, которые мы приобретаем в Мордовии, с учетом дополнительной подготовки, готовы работать на международном уровне и общаться с инженерами из Японии, Франции, США. Разговаривать с ними на одном языке и компетентно обсуждать те или иные проблемы и современные технологии, - подчеркнул генеральный директор АО «Оптиковолоконные системы» Андрей Николаев.

Глава предприятия выразил слова благодарности руководству республики и лично Владимиру Волкову за поддержку и помощь.

Сейчас в планах компании - реализация второй очереди проекта. Этот этап предусматривает создание в Саранске собственного производства преформ - заготовок для вытяжки оптоволокна, которые в настоящее время закупаются в Японии.

- Мы продолжим поддерживать развитие предприятия, чтобы в перспективе достичь выпуска 10 миллионов километров оптического волокна в год, - подчеркнул Владимир Волков.

Генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института кабельной промышленности Геннадий Мещанов напомнил, что в начале этого года Саранск был объявлен столицей кабельной промышленности России:

- Мы знаем, как развивается республика, какие высокотехнологичные предприятия здесь открываются. «Оптиволоконные системы» - одно из лучших предприятий. Говоря о ближайших планах, важно ввести в строй вторую очередь завода и начать собственное производство преформ.

Генеральный директор Группы Компаний «Оптикэнерго» Михаил Боксимер высоко оценил организацию производства на модернизированном заводе ОВС, отметив, что это мировой уровень.

- Никуда не выезжая, в Саранске, на заводе «Оптиковолоконных систем» можно изучать самые передовые практики по организации труда, культуру производства на высокотехнологичном предприятии, - заявил в ответ Глава Мордовии.

В ходе совещания Владимир Волков также вручил награды лучшим сотрудникам ОВС и поблагодарил коллектив предприятия за достижение высоких результатов.

СПРАВКА «КП»

АО «Оптиковолоконные Системы» - первое в России предприятие по производству телекоммуникационного оптического волокна, запущенное в Саранске в 2015 году. Сейчас в компании трудятся 136 человек.

Продукция сертифицирована в России, ее качество подтверждено ПАО «Ростелеком», ведущими отечественными и зарубежными потребителями. ОВС экспортирует оптическое волокно во многие страны мира, в том числе Австрию, Великобританию, Чехию, Польшу и ряд других.