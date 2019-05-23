Московский театр «Мюзик-Холл» приглашает пензенцев на комедию «Притворство и любовь»

28 мая московский театр «Мюзик-Холл» выступит на сцене Пензенского областного драматического театра имени А.В.Луначарского. Звезды кино и театра Игорь Письменный, Наталья Громушкина, Денис Рожков, Константин Соловьев, Елена Бирюкова и Анатолий Котенев покажут горожанам комедию «Притворство и любовь» по пьесе актера, режиссера и драматурга Жана Даниэля.

Премьера спектакля состоялась в ноябре прошлого года. Постановка с большим успехом была показана на Дальнем Востоке (в Хабаровске, Владивостоке, Магадане, Находке) и в Красноярском крае (в Красноярске, Абакане, Норильске).

Сюжет завязывается хрестоматийно: муж неожиданно возвращается из командировки и застает супругу с любовником врасплох. Любовник на ходу придумывает невероятную историю о том, что он не знаком с неверной женой главного героя, и перепрыгнул с балкона соседней квартиры, скрываясь от внезапно вернувшегося мужа соседки. Обманутый супруг верит в убедительный рассказ «незнакомца» и отпускает его. Но в балконной двери появляется действительный незнакомец. И все начинается сначала…

Режиссером этой веселой чехарды выступает Сергей Куница. Получив образование в Российской академии театрального искусства и пройдя бродвейскую школу лучших Нью-Йоркский театров (Studio 54, Palace Thatre и др.), он приобрел колоссальный опыт для создания столь оригинальных постановок. Пензенцы смогут увидеть спектакль в том же виде, в котором он идет на домашней сцене, в Москве: организаторы привезут с собой все декорации, реквизит и костюмы.

Продолжительность постановки - 2 часа 15 минут, с одним антрактом.

Справки по телефону: (8412) 56-30-46