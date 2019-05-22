Сергей Седов: «Нельзя всего ждать от государства, нужно и самим прилагать усилия»

Сергей Алексеевич Седов - молодой, но уверенный в своих силах участник предварительного голосования на отбор кандидатов в депутаты Пензенской городской Думы. Народный избранник представляет интересы одномандатного избирательного округа № 3. В своей программе Сергей Алексеевич делает акцент на нескольких проблемах: это и ремонт дорожно-уличной сети, и вывоз мусора, и организация досуга молодежи, и помощь социально-незащищенной категории граждан, и многое другое.

- Для меня очень важно, чтобы все решения этих задач были направлены во благо человека - будь то взрослый или ребенок, студент или пенсионер, - отмечает Сергей Седов. - Я готов реализовать их в самое ближайшее время. Нельзя всегда и всего ждать от государства, нужно самим прилагать силы для улучшения благоустройства и формирования комфортной городской среды, а также проявлять гражданскую позицию. Я принимаю ту ответственность перед моими избирателями, которую беру на себя, поэтому иду с четким видением необходимых действий.

Сергей Седов родился в Лунино, в семье рабочих. В школе интересовался математическими науками, физикой, химией, постоянно участвовал и занимал призовые места в олимпиадах по этим дисциплинам. Закончил военное училище.

В 2009 году Сергей Алексеевич создал производственно-торговую компанию «КроМа» и стал ее учредителем. Предприятие, специализирующееся на изготовлении кровельных материалов, начало динамично развиваться и сейчас является одним из самых известных в данном сегменте далеко за пределами региона. «КроМа» активно сотрудничает с молодыми кадрами, обучая их и принимая на работу, участвует в благотворительности.

Со своей командой Сергей Седов помог нескольким горожанам решить личные проблемы, навел порядок во дворах нескольких домов и школ и даже организовал первые в городе открытые соревнования по робототехнике. Тогда за победу боролись почти 100 юных конструкторов из 40 пензенских учреждений образования.

. У Сергея Алексеевича большая дружная семья.

Будучи отцом трех детей (у Сергея Алексеевича две дочери и сын), в своей общественной деятельности, кандидат много внимания уделяет работе со школами, детскими садами, секциями. В частности, в прошлом месяце он провел ряд встреч в детских садиках №142 «Мечта» и №152 «Виктория», а также в средней общеобразовательной школе №68. В разговоре с работниками данных учреждений выявился ряд вопрос, требующих непосредственного участия: проблемы с инфраструктурой, слабая организация детского досуга и прочее. Все эти моменты Сергей Седов взял на личный контроль, пообещав разобраться в ближайшее время, а также предложил на подобные встречи в дальнейшем приглашать и родителей учащихся и воспитанников - чтобы и они могли озвучить свои пожелания.

Как и все участники праймериз, Сергей Алексеевич уже принял участие в дебатах. Выступая на тему «Благополучие российских семей», депутат отметил, что данный вопрос непосредственно связан с работой чиновников и предложил обучать народных избранников.

- Хочу обратить ваше внимание на ту категорию населения, которая, по моему мнению, принимает непосредственное участие в создании комфортной среды обитания для наших семей – муниципальных служащих.

Кандидат выступил с предложением направлять сотрудников сферы на переподготовку за их же счет, учить их выезжать на места и работать с народом напрямую, а не через обращения, перенимать опыт других городов.

- Обучение позволит подготовить мощный кадровый резерв, который будет приносить пользу обществу, - отметил Сергей Седов.

О том, будет ли реализована данная инициатива и принесет ли она в случае ее воплощения в жизнь положительные результаты, мы узнаем в ближайшее время. А нам остается пожелать Сергею Алексеевичу удачи на выборах и новых интересных идей по улучшению нашего города.