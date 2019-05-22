Пензенцев научат открывать дверь телефоном

В пензенских многоэтажках появились «умные» IP-домофоны. Несколько домов были включены в интеллектуальную систему безопасности по концепции «Умный город».

Проект стартовал в 10 городах, первым из которых стал Санкт-Петербург, где новым оборудованием оснащены уже тысячи подъездов. В Пензе первые «умные» домофоны были установлены в доме №3 по улице Бородина. Здесь в безопасность жителей инвестирует компания «Цифрал-Сервис».

Теперь его жители могут открывать двери в подъезд, наблюдать за обстановкой на улице и просматривать семидневный архив видеозаписей с экрана телефона. Управлять домофоном со смартфона можно после установки и регистрации в приложении Умный дом.ru. Скачать такое приложение можно бесплатно в AppStore и GooglePlay. После чего нужно позвонить для получения логина и пароля по телефону 21-01-61 и зарегистрироваться в приложении.

С помощью видеокамеры на домофонном блоке пользователи приложения видят и слышат гостя на экране смартфона, при этом могут находиться в любой точке мира. Это функция полезна и для имитации присутствия в квартире. При звонке с домофона вы отвечаете, и злоумышленники думают, что вы дома. Открывать дверь также можно для себя - например, когда тяжело найти ключи в сумке или когда забыли их дома.

Через экран мобильного жители могут присматривать за ребенком во дворе или наблюдать за автомобилем. Видеоархивы хранятся в приложении семи суток. Найти нужный фрагмент на записи и восстановить события можно с помощью календаря.

Интеллектуальное оборудование подключается к интернету и не требует замены домофонной трубки или видеодомофона. Что тоже удобно и не нарушает привычный ритм жителей.

В скором времени система безопасности дополнится вызовом консьержа или охраны. В перспективе также появление клавиши SOS, нажатие на которую будет обеспечивать звонок на телефон экстренной службы «112». Новшество позволит вызвать полицию, скорую или пожарных даже ребенку.

МНЕНИЕ

Ежедневно компания получает отзывы о пользе «умной» системы безопасности.

Марина Дмитриева, бухгалтер из Самары:

- Моя 12-летняя дочь теперь звонит в домофон по видеозвонку, сообщает, что она вернулась с секций и из школы. Иногда сама смотрю, пришла ли она с помощью перемотки. Примерно знаю, во сколько приходит. Раньше, пока на работе сидишь, все нервы вымотаешь, если до нее не дозвонишься.

Петр Ефимов, менеджер из Петербурга:

- Недавно поцарапали машину во дворе, без видео не нашел бы виновника. А так - увидел, что это сосед с 10 этажа. Рано утром уезжал и оставил мне «привет» на бампере. Показал ему запись, он оплатил ремонт и извинился. Удобно, без лишних разбирательств и заявлений в полицию.

Елена Афанасьева, преподаватель из Саратова:

- Нашему дедушке 80 лет, жить с нами не хочет, хоть здоровье хворает сильно. Приложение спасло нас пару раз. Вызывали скорую, открывали дверь удаленно. Нам ехать до него полчаса, не всегда успеваешь встретить бригаду. А тут звонок на телефон поступил и кнопкой открыл.

Наталья Васильева, пенсионерка из Пензы:

- Я председатель ТСЖ в доме, пенсионерка, в моем возрасте не побегаешь за уборщицами и дворниками. Не всегда доверяешь работникам. Отчитываются, что уборка сделана. А по факту даже и не приходили. Могу теперь им показать на видео их «уборку» и не платить.

Юлия Петрова, домохозяйка из Ижевска:

- У меня годовалый ребёнок, периодически отключаю трубку домофона, чтобы не будил его. С приложения можно и в беззвучном режиме открыть. К нам то врач придет, то старший ребенок с прогулки вернется. Открыл с телефона и никакого шума от домофона в квартире.