Иван Белозерцев: Дорога к храму не всегда идет по асфальту

Наш корреспондент встретился с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым.

- Как оцениваете реакцию главы государства на ваш доклад? Волновались?

- Волнение всегда присутствует, если переживать за дело.Во время посещения Пензенской области в 2008 году Президенту был представлен проект комплексной застройки территории - города Спутника. Он его благословил. Мы реализовали первый этап этого проекта, уже 30 тысяч человек проживает здесь, очень много молодёжи, хорошая рождаемость. Мы построили там и детские садики, и дворец водного спорта.

Не считая, может быть, Москвы и Санкт Петербурга, это один из лучших в стране проектов комплексной застройки. Есть одна проблема. Мы построили новую школу, сдали её в эксплуатацию, но она уже переполнена. Попросил Владимира Владимировича помочь со строительством новой школы более чем на 2 тысячи мест.Предусмотрено в ней 97 классов, 13 центров развития. Очень благодарен Президенту за то, что нашел его понимание. В регион уже пришло его поручение.

На протяжении многих лет Президент поддерживает Пензенскую область в развитии. У нас построен федеральный кардиологический центр, перинатальный центр, новый драматический театр после пожара, филармония, киноконцертный зал, мост. Это десятки миллиардов рублей.

На встрече попросил включить нашу область на строительство в ней по программе «Онкология» диагностического центра, позволяющего эффективно и современными методами диагностировать онкологические заболевания. Речь о центре ПЭТ КТ(позитивно-эмиссионной и компьютерной томографии).

Область реализует товары семидесяти одной товарной группы.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В целом 2018 год для Пензенской области был успешным. По промышленности мы сработали на 107,1 процента. Справляются с государственным заданием предприятия ВПК, выполняется поручение Президента по выпуску ими гражданской продукции. Рост за 2018 год составил 8 процентов. Темпы роста ВРП за последние 5 лет значительно - в два раза превышают среднероссийские и показатели по ПФО.В 2018 году мы заключили 5 новых инвестиционных соглашений. Благодаря уже реализуемым соглашениям за 12 месяцев привлечено 13 млрд. рублей, создано почти 800 рабочих мест.

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Пензенская область вышла из «кризисного пике», объем инвестиций вырос более чем на 20% - 11 место в России. Область реализует товары семидесяти одной товарной группы. Треть всего экспорта обеспечили предприятия машиностроительного комплекса. Они увеличили отгрузку за рубеж на 47%.

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В сельском хозяйстве по урожайности зерновых и зернобобовых область занимает лидирующее положение в Приволжском федеральном округе. По производству мяса индейки мы лидеры в Российской Федерации. Ввели в эксплуатацию завод компании «Дамате» общей мощностью 155 тысяч тонн. В Европе два таких завода, у нас самый современный. Поставляем продукцию на экспорт, в том числе создали торговый дом в Арабских Эмиратах. Заложили камень в основание фундамента под строительство завода по глубокой переработке мяса индейки.

В Пензенской области динамично развивается молочная промышленность.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Есть иностранные инвесторы. Турецкому бизнесу комфортно у нас, и они активно работают в сфере сельского хозяйства, мы их поддерживаем. Сингапурская компания реализует проект по молочному стаду. 11 тысяч голов крупного рогатого скота уже есть. Английская компания реализовала проект по материнскому стаду индейки, чтобы не везти яйцо из за рубежа. Проект на 8 миллионов штук яиц. Не хотели они к нам приходить вначале. Сейчас приняли решение построить ещё две площадки дополнительно. Это очень хороший проект.

Итальянцы запустили выпуск резисторов и трансформаторов для железнодорожного транспорта. Немцы работают в компании «Маяк», французы занимаются сахаром.

- Основная задача для страны сейчас - национальные проекты. Какие ожидания, с какими сложностями сталкиваетесь?

- Пензенская область участвует во всех национальных проектах. Я искренне благодарю за то, что на наш регион по национальным проектам запланировано более 31 миллиарда рублей. Это очень серьёзные средства. Мы активно участвуем в проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Два года подряд мы в тройке лидеров в России, хотя дорог, которые не отремонтированы, у нас ещё много, и жители на встречах жалуются на это. Идём сегодня в сельские поселения с асфальтовыми дорогами, с ремонтом.

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Бюджетные ассигнования дорожного фонда Пензенской области в 2018 году составили порядка 6 млрд. 250 млн. рублей. Выполнен ремонт, строительство и реконструкция около 600 км автомобильных дорог общего пользования. Столько же планируется сделать и в 2019 году.

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- В Пензе что ни здание, то живая история. Александр I, Петр Столыпин, Салтыков-Щедрин. Взорванный в 34-ом году и ныне возрожденный Спасский кафедральный собор. Вокруг него без преувеличения - музей под открытым небом. Сквер Лермонтова. Братская могила и памятник борцам революции. Кипят ли по-прежнему эмоции по поводу тех или иных перемен?

- На Пасху в соборе прошла служба. Завершается в Арбеково строительство мечети. Идет подготовка к реконструкции памятника борцам революции. В захоронении там лежат и наши земляки, и венгры, немцы, те, кто сражался вместе с русскими против белочехов. Сегодня это история. Мы должны беречь ее. Спокойно и с достоинством обустраивать наш дом. Создавать комфортную для проживания среду.

В прошлом году в Пензе отремонтировали главную площадь города.Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

На Западной поляне, по сути, в лесу, сооружены велодорожки, спортивные площадки, площадки для обучения детей безопасному движению на дорогах. Обустраивается набережная реки. В центре запланировано строительство нового фонтана. Будет реконструирована верхняя часть улицы Московской на пути к храму.

Помните, у Абуладзе в «Покаянии» «Зачем эта дорога, если она не ведет к храму? Так и у нас. Вместе с благоустройством Пензы и районных центров надо стремиться к сохранению духовной жизни. Это имеет значение принципиальное. Как и, в целом, консолидация общества.

- В Instagram читал о вашем предложении провести флешмоб по благоустройству родного города. Присоединился к участию в нем, пусть и в Подмосковье. Скажите, а тысячи ваших подписчиков, постоянное участие в конференциях SECON, где собираются разработчики программного обеспечения из разных стран, это дань моде?

- Дань моде - не всегда плохо. Перед началом конференции меня поразила растянувшаяся метров на 40 очередь желающих попасть в зал, если не ошибаюсь, зал на 600 мест. И в большинстве своем молодежь. В апреле в Пензе прошла уже одиннадцатая конференция разработчиков программного обеспечения SECON. Кстати, крупнейшая технологическая конференция в Поволжье. За два дня на SECON`2019 побывали более полутора тысяч человек. Экспертами на ней стали 70 докладчиков из 8 стран. Очень рад, что конференция проходит на Пензенской земле, и с каждым годом интерес к SECON все больше. Хочу, чтобы традиции IT-технологий на Пензенской земле развивались.

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67 % имплантируемых в России искусственных клапанов сердца, производится в Пензе. В Центре доклинических исследований на базе технопарка «Рамеев» впервые в мировой практике успешно проведена операция с участием робота под управлением хирурга.

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Два года назад мы создали в городе IТ-колледж. Стараемся заниматься и с преподавателями, чтобы они давали хорошие знания. На базе госуниверситета регулярно, с приглашением зарубежных специалистов проводим их обучение. По проекту нашего автора - школьного учителя информатики, как считают эксперты, одного из лучших в России, издали учебник. В короткое время раздали его в школы.

Что касается конференции, то она востребована. Очень важно, чтобы и представители различных уровней власти в регионе понимали это. Нам нужны умы современные. Это то, о чем говорил Президент. В развитии экономики, промышленности России достичь намеченных результатов без технологического прорыва невозможно.

На конференции было много площадок, много наших специалистов, которые сегодня работают в IТ- сегменте. Они закончили наши пензенские вузы, создали свои компании.Еще в Союзе одна из первых серийных вычислительных электронных машин была выпущена на пензенском заводе.

Мне бы хотелось, чтобы и сегодняшние наши выпускники достойно проявили себя в области высоких технологий, связанных с авиастроением, космосом, ВПК, когда для работы нужно высокопрофессиональное программное обеспечение.Смотрите, «Боинг». Сбой в программе - погибли люди. Это же программное обеспечение, написанное IТ- компанией. Вот какова сегодня цена.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Иван Ямщиков,научный сотрудник Института Макса Планка в Лейпциге, AI евангелист компании ABBYY и спикер SECON`2019:

- Я был поражен, что в городе с населением 500 тысяч, более 1 500 человек пришли на IT-конференцию. Не ожидал, что в Пензе будет так круто. Вдохновляют истории о трансформации некоторых пензенских компаний в направлении цифровых предприятий 4.0, рассказанные на одноименном круглом столе.

БЛИЦ

- О чем думается в строю «Бессмертного полка»?

- Это не громкие слова, о Родине. Трое близких мне Белозерцевых погибли в 21-22 года. Василий Родионович и Иван Дмитриевич вернулись победителями.

- Видел ваше курсантское фото в Ульяновском танковом. Если сейчас за рычаги, сможете проехать?

- Не сложнее, чем на велосипеде. Прицельную стрельбу - придется вспомнить.

- Самый неожиданный подарок, который получали?

- Сыновья тайком восстановили и покрасили заглохший после смерти отца мотоцикл «Урал». До слез…

- Знаю, что вы играете в большой теннис, хоккей. Не предложили Президенту опробовать пензенский лед?

- Просто пригласил Владимира Владимировича посетить Пензенскую область.